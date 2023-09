USD/NOK danner en dobbelttop, da inflationen i Norge igen falder

USD/NOK- kursen trak sig lidt tilbage efter de seneste norske forbruger- og producentinflationsdata. Parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 10,61, det laveste niveau siden 1. september, da investorerne repositionerede sig til de kommende amerikanske inflationsdata.

Inflationen i Norge faldt i august

USD/NOK-parret trak sig tilbage efter de seneste norske inflationstal. Ifølge statistikbureauet faldt det samlede forbrugerprisindeks (CPI) fra 0,4 % i juli til -0,8 % i august. Dette fald var stejlere end medianestimatet på -0,4%. Det blev oversat til et fald på 4,8 % år for år, det laveste niveau siden marts 2022.

Norges kerneforbrugerinflation fortsatte også med at falde. Den trak sig tilbage fra 6,4 % til 6,3 %, lavere end medianestimatet på 6,6 %. Samtidig faldt kerneforbrugsprisindekset med 37,4 pct.

Norges inflation er fortsat væsentligt over bankens mål på 2 %. Derfor forventer analytikere, at Norges Bank vil levere endnu en renteforhøjelse på 0,25 % på sit møde i denne måned. Den steg med 0,25 % på mødet i august til 4 %.

Den næste nøglekatalysator for USD/NOK-parret vil være den kommende amerikanske forbrugerinflation og detailsalgstal. Økonomer forventer, at den samlede CPI steg fra 3,2 % i juli til 3,4 % i august.

Kerneinflationen, som ekskluderer de flygtige fødevarer og energiprodukter, forventes at komme ind på 4,2 %, et fald fra de tidligere 4,6 %. Hvis disse estimater er nøjagtige, er der sandsynlighed for, at Fed vil opretholde en høgagtig tone.

Disse tal vil komme et par dage efter, at flere Fed-embedsmænd antydede, at banken vil sætte sine renteforhøjelser på pause i september. Laura Logan og Christopher Waller har peget på en pause i septembermødet.

USD/NOK forecast

4H-diagrammet viser, at USD til NOK-kursen fandt en stærk modstand ved 10,75 den 28. august og 5. september. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest bearishede på markedet.

Parret har bevæget sig lidt under de 25-perioders og 50-perioders eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Også de to linjer i MACD-indikatoren har bevæget sig under neutralpunktet.

Derfor er udsigterne for dette par bearish, hvor det næste niveau at se er på 10,51, det laveste niveau den 30. august. Denne pris er også halsudskæringen af det dobbelte topmønster.

