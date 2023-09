Bør du købe euroen inden ECB-mødet?

Den fælles valuta har for nylig været i en bearish trend, idet den er faldet næsten 5 % fra dens højdepunkt i 2023. Svag økonomisk præstation i euroområdet fik hedgefonde til at dumpe væddemål på et rally.

Desuden er usikkerheden omkring denne uges ECB- møde enorm. Aktuelt er markedsdeltagerne uenige om, hvad centralbanken vil gøre på torsdag – hæve styringsrenterne igen eller holde pause? Mere præcist er der en stigningssandsynlighed på 53 % og 48 % for en pause. Det er med andre ord et møntkast.

Save

Tekniske og grundlæggende grunde til at købe euroen

Copy link to section

På trods af den bearish prisudvikling i løbet af sommeren nåede euroen et attraktivt punkt. Især EUR/USD er den perfekte kandidat til et bounce fra et teknisk og fundamentalt perspektiv.

ECB forhøjer, det gør Fed ikke

Copy link to section

Lad os starte med det grundlæggende billede. For valutaer er renterne alt, der betyder noget. Der er gode chancer for, at ECB vil hæve endnu en gang, og at Fed holder.

I betragtning af rygterne på markedet om, at Fed muligvis ikke vil levere en renteforhøjelse mere i år, kan euroen desuden forlænge sit rally i forventning. Det gælder især, hvis den amerikanske inflationsrapport, der kommer senere i dag, bekræfter, at den desinflationære proces stadig er på plads.

EUR/USD retter sig bare

Copy link to section

I betragtning af det seneste fald er det meget let at sige, at euroen har mistet momentum. Men man undlader at nævne, at den fælles valuta er steget hårdt over for den amerikanske dollar siden oktober sidste år.

Dengang handlede den under 0,96, og den nåede 1,12 på ni måneder. Derfor kan vi tolke det seneste fald som en naturlig korrektion i en ellers bullish tendens.

Her er den bullish trend, som afspejles på det daglige diagram ovenfor. Tro det eller ej, det faktum, at prishandlingen blev afvist i den øvre kant af den stigende kanal, er en bullish udvikling for EUR/USD.

Det betyder, at en impulsiv bølge sluttede der, da sådanne strukturer skal have en kanaliseringskomponent.

Det er svært at købe euroen her, fordi det føles som at prøve at samle en faldende kniv op. Men man bør holde et åbent sind og fortolke det seneste fald i lyset af det tidligere stærke rally.

Jeg er optimistisk med euroen her.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.