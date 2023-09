GBP/USD-prognose: signalerer, at Storbritanniens BNP falder forud for amerikanske inflationsdata

GBP/USD -kursen faldt onsdag efter de relativt svage britiske BNP-data. Sterling svæver nu tæt på det laveste niveau siden juni i år. Den handlede til 1,2442, hvilket var ~5,30% under det højeste niveau i juli.

Det britiske BNP faldt i juli

Copy link to section

Den britiske økonomi faldt igen i juli, da virkningerne af det varme vejr fortsatte. Økonomiske tal fra Office of National Statistics (ONS) viste, at økonomien faldt med 0,5 %, et større fald end medianestimatet på -0,2 %.

Denne nedgang blev oversat til en år-til-år vækst på 0,0 %, også lavere end de anslåede 0,4 %. Yderligere data afslørede, at landets industriproduktion faldt med 0,7% i juli, et stejlere fald end de forventede 0,6%.

Byggeproduktionen faldt også i løbet af måneden, hvilket signalerer, at landets økonomi har det svært. Forværring af situationen er, at lønvæksten fortsætter, hvilket betyder, at inflationen sandsynligvis vil forblive høj i et stykke tid. Gennemsnitslønindekset steg med 8,4 % i juli.

Udfordringen for Bank of England (BoE) er, at det ikke vil være let at bekæmpe inflationen i en stagflationsperiode. Mere stramninger vil sandsynligvis trække økonomien i langdrag, mens status quo vil føre til rodfæstet inflation. De fleste analytikere forventer, at banken vil være tilbøjelig til at sætte renten på pause i september.

De næste vigtige GBP/USD-nyheder vil være de kommende amerikanske inflationstal. Økonomer forventer, at dataene viser, at inflationen steg op for anden måned i august. Helt præcist mener de, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) steg med 3,4 % år-til-år, mens kerneinflationen faldt fra 4,7 % til 4,3 %.

De andre vigtige GBP/USD-data at se, vil være de seneste amerikanske detailsalgstal. Disse tal vil sandsynligvis vise, at landets detailsalg fortsatte med at stige i august, selvom inflationen steg.

GBP/USD teknisk analyse

Copy link to section

Save

GBP/USD-kursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det har dannet en faldende kanal og holdt sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Prisen har bevæget sig under det vigtige modstandsniveau på 1,2550, det højeste punkt den 11. september. Det faldt også under retracement-niveauet på 23,6%.

Udsigterne for parret er bearish, med det næste mål på 1,2300. Dette synspunkt understøttes også af den stigende Brent-råoliepris , som sprang til $92,4.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.