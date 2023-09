Indiens historiske infrastruktur fremskynder IIP til 5 måneders højde

Tidligere i år, i budgettet for 2023-24, allokerede Indiens regering massive 3,3 % af BNP til infrastruktur, hvilket tredoblede 2019-tallene.

Dette er en del af regeringens ambitiøse strategi for at drive Indien til at blive en økonomi på $5 tn i 2025.

Drivkraften til hurtig udvikling er blevet stærkt drevet af vandskellet PM Gatishakti National Masterplan, som accelererer multimodal infrastruktur over hele landet.

Ifølge Sandeep Gulati, MD, Indien og Sydasien, Egis, et globalt konsulent-, byggeingeniør- og driftsfirma,

Forskellige nøgleprojekter til en værdi af omkring Rs. 108 billioner (~$1,3 t) er på forskellige stadier af implementeringen under National Infrastructure Pipeline (NIP)… det online “holistiske styresystem” – PM Gati Shakti forbinder 16 ministerier – såsom veje og motorveje, jernbaner, shipping, petroleum og gas, Power, Telecom, Shipping og Aviation — med det formål at sikre holistisk planlægning og udførelse af infrastrukturprojekter ved at reducere implementeringsomkostningerne.

Derudover har Indiens regering bemærket, at produktionskapaciteten forventes at nå op på 1,5 tn $ i 2032, mere end en tredobling siden 2022.

IIP

Efter at have lidt et stejlt fald til 3,1 % i juni 2023 efter tre på hinanden følgende måneder med forbedring af industriproduktionen, steg Indiens IIP (Index of Industrial Production) til et 5-måneders højdepunkt på 5,7 % YoY.

I løbet af juli 2023 var forbedringen drevet af hurtig årlig vækst på tværs af minedrift og stenbrud; Fremstilling; og Elektricitet på henholdsvis 10,7 %, 4,6 % og 8,0 %.

I fremstillingssektoren oplevede 14 af de 23 inkluderede kategorier positiv år-til-år vækst.

Basismetaller, som tegner sig for 12,8 % af fremstillingssegmentet, oplevede en imponerende vækst på 12,8 % i produktionen på årsbasis, selvom dette var en moderation fra 15 % år-til-år i forrige måneds rapport.

Der var dog fortsat svaghed inden for kemiske og kemiske produkter, og beklædningsgenstanden faldt kraftigt på henholdsvis 7,4 % år-år og 22,5 % år-til-år.

Fremstillingssektorer, der var stærkt afhængige af eksport, fortsatte med at være afdæmpede indtil videre.

Mine- og stenbrudssegmentet steg til sin højeste vækst i dette kalenderår og kom ind på 10,7 % år/år.

I elsektoren oplevede denne måned den mest markante forbedring siden februar 2023, hvilket væsentligt vendte de kraftige reduktioner på henholdsvis 1,6 % og 1,1 % i marts og april.

Dette vil sandsynligvis være et markant løft til markedsoptimismen, især i betragtning af sidste måneds dyk i IIP.

Brugsbaseret klassificering

Blandt den brugsbaserede klassificering har infrastruktur- og byggevarer fortsat haft den skarpeste vækst, idet de forbliver på tocifret territorium i fem af de seneste syv måneder.

De stærke resultater følger statens infrastrukturfremstød samt forbedring af kapacitetsudnyttelsesmålingerne.

I september, med spænding ved grænsen til Kina, afslørede Indiens forsvarsminister, Rajnath Singh, så mange som 90 grænseinfrastrukturprojekter nær Line of Actual Control (LAC), herunder nye veje, broer og flyvepladser, samt som Shinkhu La, verdens højeste tunnel på 15.855 fod.

Derudover skal Gelephu-Kokrajhar-jernbanekonstruktionen på 1,5 mia. USD forbinde Indien med Bhutan og forventes at indlede flere nye fælles jernbaneprojekter.

Tilsvarende oplevede investeringsgoder en fordobling i væksten fra 2 % YoY i den sidste rapport til 4,6 % YoY i juli 2023.

Primære varer forbedredes til 7,6 % år-til-år, hvilket markerer den fjerde måned i træk med forbedringer i produktionen, fra et lavpunkt på 1,9 % år-til-år i april 2023.

Juli-tallene markerer også den højeste vækst siden januar 2023, som lå på 9,8 % år-til-år.

Mellemvarevarer var vidne til en afmatning fra 4,6 % YoY i juni 2023 til 1,9 % YoY, efter den overgennemsnitlige stigning i både maj og juni.

I betragtning af de forhøjede detailinflationsrater, som i øjeblikket ligger over Reserve Bank of Indias tolerancebånd for inflationsmålsætning, er efterspørgslen efter varige forbrugsgoder fortsat med at lide, og er faldet for sjette gang på syv måneder.

Samtidig har ikke-varige forbrugsgoder oplevet en enorm acceleration fra 0,3 % YoY i juni 2023 til 7,4 %, hvilket afspejler øget aktivitet op til festivalsæsonen og giver et noget blandet billede af forbrugeren.

Forhøjede priser blandt ikke-varige varer såsom fødevarer kan potentielt se en ulempe, hvis vejrrelaterede påvirkninger fortsætter med at udgøre en inflationsrisiko.

Afsluttende bemærkninger

Selvom opsvinget i industriaktiviteten har været meget opmuntrende, vil disse skøn blive revideret i den nærmeste fremtid.

Når det er sagt, er omfanget af forbedringen i visse segmenter meget lovende.

De indiske myndigheders stærke skift i retning af udvikling af infrastruktur samt virkningen af den militære stand-off ved LAC vil sandsynligvis opretholde større aktivitet i denne sektor.

Yderligere forventes forbruget at stige, når festivalsæsonen nærmer sig.

Med en relativ svag ekstern efterspørgsel er det afgørende, at festivalsæsonen kan være central for at opretholde momentum i forbrug og industriproduktion.

Aditi Nayar, hovedøkonom ved ICRA, tilføjede,

IIP-printet for juli 2023…overgik vores forventninger…YYYYYY YYY YYY YYY YYY YDELSEN FOR ANDRE HIGH frekvensindikatorer blev forbedret i august 2023 i forhold til juli 2023, inklusive fragt- og elproduktion. Baseret på disse tendenser samt en gunstig base (effekt) forventer ICRA, at væksten i IIP-år-år-år vil opleve et stigning…i august 2023.

Procesreformer

En anden central drivkraft for regeringen, som kunne have varige fordele for fremstilling, infrastruktur og erhvervsaktivitet, har været inden for procesreformer.

Sanjeev Sanyal, hovedøkonomisk rådgiver, GoI, bemærkede,

… handler om at forenkle og udjævne processen, hvor regeringens tilstedeværelse som facilitator eller regulator er nødvendig.

Han skelnede dette fra deregulering og bemærkede, at

…(deregulering) relaterer sig til at reducere eller fjerne regeringens rolle fra en bestemt aktivitet…

En væsentlig udvikling i denne henseende har været vedtagelsen af Jan Vishwas Act, 2023, som afkriminaliserer visse aspekter af Legal Metrology Act, 2009, som regulerede vægte, mål og etiketter for de fleste produkter, men i processen udsatte iværksættere og virksomheder for leje. – søgende adfærd.

Sådanne reformer vil sandsynligvis reducere mulighederne for eventuel misbrug fra inspektørers side betydeligt og dermed forbedre det overordnede erhvervsmiljø i det lange løb.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.