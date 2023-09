Kina har ikke begrænset statsansatte i at bruge en iPhone eller nogen anden udenlandsk enhed for den sags skyld, ifølge dets udenrigsministerium.

Apple-aktien har været under pres på grund af nyheder fra Kina

Tidligere på ugen brød rapporter ud om, at den største asiatiske økonomi bevæger sig for at forbyde brugen af iPhone for visse ansatte og embedsmænd.

Onsdag diskrediterede udenrigsministeriet dog rygterne og sagde:

Kina har ikke udstedt nogen love, regler eller politiske dokumenter, der forbyder køb og brug af mobiltelefoner fra udenlandske mærker såsom Apple.

Meddelelsen fjerner et betydeligt overhæng fra Apple Inc (NASDAQ: AAPL) aktie, der har tabt omkring 7,0% i de seneste dage på Kina-nyheder. Investorer var bekymrede, fordi tech-giganten genererer omkring en femtedel af sin forretning fra Kina.

Hvad sagde ministeriet ellers om iPhonen i dag?

Kina har muligvis ikke indført et forbud mod iPhone i nogen grad, men Mao Ning – en talsmand for dets udenrigsministerium sagde i dag:

Vi har for nylig bemærket, at mange medier har afsløret sikkerhedshændelser relateret til Apple-mobiltelefoner. Den kinesiske regering lagde stor vægt på informations- og netværkssikkerhed.

Apple har endnu ikke officielt svaret på nyheden. Ifølge TechInsights solgte det flere iPhones i Kina i sit seneste rapporterede kvartal, end det gjorde i USA.

Meddelelsen kommer en dag efter, at tech-titanen afslørede den længe ventede iPhone 15 – hvis premium-variant er drevet af branchens første 3nm-chip (find ud af mere).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.