Prisprognose for sojabønner: Flere ulemper efter WASDE-rapporten

Sojabønnerpriserne faldt onsdag, da investorerne reflekterede over den seneste WASDE-rapport fra USDA. Data fra TradingView viser, at prisen på sojabønner faldt til $1.384, et fald fra sidste uges højeste på $1.463.

Sojabønner efterspørgsel og udbud

Copy link to section

Den største katalysator for priserne på sojabønner var den seneste rapport fra World Agriculture Supply and Demand Estimates (WASDE). Rapporten forudsagde, at den amerikanske sojabønneproduktion vil være 4,1 milliarder bushels, ned med omkring 59 millioner bushels.

Faldet i produktionen af sojabønner skyldes hovedsagelig lavere udbytte, siden det beplantede areal steg i år. Udbyttet faldt til 50,1 skæpper pr. hektar. Som et resultat vil USA eksportere færre sojabønner i år. Andre lande med mindre udbud er Thailand, Argentina og EU.

Brasilien, den næststørste sojabønnerproducent, vil opleve højere produktion i år. Det samme gælder for Ukraine, som har øget sit areal og udbytte, selvom den russiske invasion fortsætter. Samtidig forventes Kina at fortsætte med at øge sin import af sojabønner, især fra Brasilien. Rapporten sagde :

“Kinas import for 2022/23 og 2023/24 er øget på grund af højere crush-efterspørgsel og store forsendelser fra Brasilien, der forventes at fortsætte ind i næste produktionsår. De globale lagre af sojabønner er reduceret med 0,2 millioner tons til 119,2 millioner.”

Den største risiko for sojabønner og andre landbrugsvarer er vejret. Produktionen i de fleste europæiske lande er faldet på grund af den seneste hedebølge i regionen. En anden risiko er, at Argentina, en stor producent, gennemgår en stor økonomisk krise, der påvirker produktionen.

Dette fald bliver opvejet af den stigende produktion i Kina, den største sojabønnerforbruger. Landet, hvis efterspørgsel efter sojabønner ligger på 115 millioner tons, øger nu den interne produktion. Beijing håber at øge den årlige produktion fra 20 millioner tons til 36 millioner tons i 2032.

Kina øger sin sojaproduktion i sit mål om at mindske afhængigheden af USA.

Prisprognose for sojabønner

Copy link to section

Save

Sojabønner diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at sojabønnerprisen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Dette fald skete, efter at det dannede et stigende kilemønster, der er vist med grønt.

I prishandlingsanalyse er en stigende kile normalt et tegn på et bearish breakout. Sojabønner lavede dette bearish-udbrud i april og testede det derefter igen i juli. Det forbliver nu under 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit. De to gennemsnit lavede for nylig et bearish crossover-mønster.

Derfor vil prisen på sojabønner sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter det næste vigtige støtteniveau til $1.283,4, det laveste niveau den 31. maj. Denne pris er ~7,65% under det nuværende niveau.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.