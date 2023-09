EUR/GBP sidder og venter på ECB’s høgagtige pause

EUR/GBP -kursen forblev i et stramt interval, da investorerne reflekterede over de relativt svage britiske BNP-tal og repositionerede til den kommende rentebeslutning fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Parret handlede til 0,8600, hvor det har siddet fast siden juni.

UK BNP og ECB-beslutning

EUR/GBP-parret var i et stramt interval, efter at Storbritannien offentliggjorde svage BNP-tal, som jeg dækkede her . Ifølge Office of National Statistics (ONS) faldt økonomien med 0,5 % i juli. Industriel produktion og byggeproduktionsmålinger faldt også i løbet af måneden.

Derfor er der stor sandsynlighed for, at Bank of England (BoE) beslutter at sætte sine renteforhøjelser på pause, når den mødes i næste uge. Desuden har andre økonomiske tal været lidt svage på det seneste. Eksempelvis viste en rapport offentliggjort i torsdags, at ejendomsmæglere var de dystreste i 14 år.

Yderligere renteforhøjelser fra Bank of England (BoE) vil sandsynligvis føre til mere økonomisk svaghed i de kommende måneder.

De næste vigtige EUR/GBP-nyheder at se vil være den kommende rentebeslutning fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Analytikere er uklare om, hvad de kan forvente på dette møde.

Nogle markedsobservatører mener, at ECB vil beslutte at hæve renten, da inflationen forbliver over 5 %. På den anden side forventer nogle analytikere og markedsobservatører, at banken vil forlade renten på 3,75 %.

Sidstnævnte analytikere hævder, at flere renteforhøjelser vil føre til flere udfordringer for den europæiske økonomi. For eksempel viser nyere data, at likviditeten og pengemængden i regionen er faldet i de seneste måneder. Virkningen af dette er, at bankerne begrænser de lån, de tilbyder.

Yderligere er der tegn på, at økonomien vil synke ned i en recession. Tyskland, den største økonomi i regionen, er allerede faldet i de seneste to kvartaler i træk.

EUR/GBP teknisk analyse

EUR til GBP valutakursen har været i en konsolideringsfase i de seneste par uger. På det daglige diagram ser vi, at parret fandt en stærk støtte på 0,8495, det laveste niveau i juli og august. Det konsoliderer sig også med 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig lidt over det neutrale punkt ved 50, mens det gennemsnitlige sande område (ATR) er trukket sig tilbage. Derfor formoder jeg, at parret vil forblive i dette interval efter ECB-beslutningen. De vigtigste støtte- og modstandspriser at se vil være på 08495 og 0,8700.

