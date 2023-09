EUR/USD-prognose: bearish signal, når et dødskors nærmer sig

EUR/USD -kursen dykkede til det laveste niveau siden 8. juni efter den seneste ECB-beslutning og stærke amerikanske detailsalgstal. Det faldt til et lavpunkt på 1,0676, da det amerikanske dollarindeks (DXY) sprang tilbage over $105.

EUR/USD-parret trak sig tilbage, da investorerne reagerede på tre vigtige begivenheder. Først besluttede Den Europæiske Centralbank at hæve renten med 0,25 %. Det pressede dem til 4 %, det højeste niveau siden banken blev etableret.

ECB nævnte det faktum, at den europæiske inflation forblev stædigt høj. Som sådan var kursen berettiget, da den søger at bringe den op på det vigtige mål på 2,0 %.

Alligevel er nogle analytikere bekymrede over virkningen af disse renteforhøjelser på den europæiske økonomi. De seneste tal fra ECB viste, at pengemængden og likviditeten i regionen var faldet til det laveste niveau i årevis.

Samtidig er flere økonomier, herunder Tyskland, gået sammen i årets første to kvartaler. Disse stigninger vil sandsynligvis føre til mere svaghed i de kommende måneder.

EUR/USD-parret steg også efter de stærke amerikanske detailsalgstal. Salget steg med 0,6 % i august, mens kernesalget steg med 0,6 %. Disse tal betyder, at forbrugerforbruget stadig er stærkt, selvom inflationen forbliver høj. Som jeg skrev i denne artikel , sprang landets inflation til 3,7 % i august.

For det tredje faldt parret, da investorerne reagerede på den stigende råoliepris. Brent er steget til $93, mens WTI steg til $90. Derfor er der sandsynlighed for, at Fed også vil hæve renten i næste uge.

Der er to vigtige risici for den amerikanske økonomi. For det første har UAW truet med at gå til en strejke, som analytikere mener vil vare i ugevis. Denne strejke vil have en indvirkning på den amerikanske økonomi på grund af den rolle, som bilsektoren spiller.

For det andet vil millioner af amerikanere begynde at betale deres studiegæld tilbage, hvilket kan ramme deres købekraft.

EUR/USD prognose

EUR/USD-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at udsigterne for EUR/USD-parret bliver mørkere. Den har allerede bevæget sig under den nederste side af den røde opstigende kanal. Vigtigst af alt har det krydset 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit. De to er ved at lave et dødskors, som er et af de mest nøjagtige bearish tegn.

Derfor er udsigterne for parret bearish, hvor det næste niveau at se er på 1,0500, det laveste niveau den 15. marts.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.