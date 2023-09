Flyt på Zimbabwes dollar: Disse valutaer bevæger sig også til afgrunden

Zimbabwes dollar er velkendt som den valuta, der kollapsede for et par år siden. Billeder af de værdiløse 10 billioner zimbabwiske dollar er blevet ikoniske gennem årene. Nu, da det amerikanske dollarindeks (DXY) og råoliepriserne stiger, kollapser andre valutaer på de udviklede og nye markeder også.

Argentina peso er kollapset

Lad os starte med Sydamerika, hvor den argentinske peso er dykket til et rekordlavt niveau. Den officielle USD/ARS-kurs er steget til over 350, mens den sorte markedskurs er meget højere end det. Som jeg skrev for nylig er den argentinske peso kollapset efter år med valutaudskrivning og misligholdelse af gæld.

Desværre bliver situationen ikke bedre foreløbig. For det første har den førende præsidentkandidat lovet at dollarisere økonomien og ‘brænde’ centralbanken. Som et resultat er mange mennesker og virksomheder flyttet til sikkerheden i fremmed valuta forud for valget.

I Afrika styrtede den nigerianske naira til et rekordlavt niveau på 955 på det sorte marked og til 760 i den officielle kurs. Den mest folkerige økonomi i Afrika gennemgår adskillige udfordringer, herunder høj inflation og dollarmangel. Data offentliggjort i fredags viste, at den samlede inflation steg til 25,8 % i august, da fødevareinflationen steg til 29,34 %.

Nigerias inflation var stigende, selv før regeringen besluttede at fjerne benzinsubsidier, der har eksisteret i årevis. I dag betaler nigerianere omkring $0,81 per liter, det højeste niveau nogensinde.

Salget af tyrkiske lira fortsætter

I mellemtiden har liraen i Tyrkiet været i et stærkt frit fald gennem årene. USD/TRY-kursen handlede til 26,98, 412 % over det laveste niveau i 2019. Den er steget med næsten 2.000 % i de seneste to årtier.

Den tyrkiske liras kollaps er på grund af den manglende uafhængighed af Centralbanken i Republikken Tyrkiet (CBRT). Gennem årene har præsident Erdogan insisteret på lave renter selv i perioder med høj inflation. De seneste data viste, at den samlede inflation steg til mere end 50 % i august.

Andre valutaer, der bevæger sig til afgrunden, er den pakistanske rupee, kenyanske shilling og det libanesiske pund. Analytikere mener, at disse valutaer kan falde yderligere ned i de kommende måneder, da det amerikanske dollarindeks (DXY) sprang til $105, og råolie er steget til over $90.

