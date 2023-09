Tui (LON: TUI) aktiekursen er dykket til et rekordlavt niveau og er blevet en af de dårligst præsterende aktier i London i år. Det er faldet med mere end 37 % i år, og halter efter FTSE 100- og FTSE 250-indeksene.

Væksten er i gang igen

Copy link to section

Tui Group, den største europæiske feriekoncern, oplever betydelig modvind, selv når virksomheden boomer. Virksomheden har nydt godt af den stigende efterspørgsel efter turistindustrien i regionen, da de fleste lande rapporterede en stigning i turistankomster i år.

De seneste resultater viste, at virksomhedens forretning boomer. Det tjente over 5,5 millioner kunder, mens flyselskabets load factor sprang til 93%. Dens omsætning steg til €5,3 milliarder, mens indtjeningen før renter og skat steg til €169 millioner.

Fordelt på segment steg dets hoteller og resultater EBIT til €113 millioner, mens krydstogter og Tui Musement forblev uændret med €13 millioner. Vigtigst er det, at Tui arbejder på at reducere sin samlede gæld i takt med, at renten stiger. Det reducerede sin nettogæld med €1,1 milliarder til €2,2 milliarder.

Save

Tui står over for adskillige udfordringer. Ligesom IAG og EasyJet ser det højere omkostninger ved at drive forretning, efterhånden som prisen på energi springer. Brent er steget til $93, mens West Texas Intermediate (WTI) er steget til $90.

Tui trives i en periode med lave energipriser. For det første bruger den meget brændstof til sin fly- og krydstogtvirksomhed. Højere energipriser kombineret med skyhøje renter har en negativ indvirkning på det diskretionære forbrug.

Derudover har Tui også stået over for udfordringen med flyafbrydelser og stigende konkurrence i regionen. Alligevel tror jeg på, at Tui vil være i stand til at håndtere den igangværende modvind og vende tilbage til stabile overskud. Tui er også stærkt undervurderet og handles til et PE-multipel på 9.

Tui aktiekurs prognose

Copy link to section

Save

Det daglige diagram viser, at TUI aktiekursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Dette fald fik den til at falde til nøglestøtten på 493p, det laveste niveau i maj i år. Undervejs har aktierne dannet et omvendt kop- og håndtagsmønster. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et tegn på, at den nedadgående tendens vil fortsætte.

Tui lager danner nu håndtagsdelen af dette mønster. Det forbliver også under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Det har også skabt et lille stigende kilemønster. Derfor formoder jeg, at aktierne vil fortsætte med at møde modvind på kort sigt, hvor næste niveau at se er 400p.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.