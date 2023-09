Nasdaq 100-indeks: sløret syn forud for Fed-rentebeslutningen

Nasdaq 100- indekset har bevæget sig ind i en konsolideringsfase i de seneste par uger, mens aktievinteren fortsætter. Indekset handlede mandag til 15.257 dollars, hvor det har været hele måneden. Det er faldet med mere end 3,52 % fra det højeste niveau i år.

Federal Reserve forude

Nasdaq 100-indekset startede året godt og er allerede steget med mere end 40 % i år. På det seneste har indekset dog – sammen med S&P 500 og Dow Jones – holdt sig i et stramt interval.

Der er et par grunde til dette. For eksempel er der tegn på, at den kinesiske økonomi er ved at bremse op. De seneste økonomiske tal rejste tvivl om, hvorvidt Kina vil nå sit mål om en vækstrate på 5 % i år.

Kina er et vigtigt land for amerikanske aktier på grund af omfanget af handel mellem de to lande. De fleste teknologivirksomheder som Tesla, Apple og Nvidia har dybe forbindelser i landet.

For det andet har Nasdaq 100-indekset kæmpet, efterhånden som hypen om kunstig intelligens (AI) letter. Aktier fra nogle af de største begunstigede af AI-industrien som Nvidia, Microsoft og C3.ai er trukket tilbage for nylig.

For det tredje er der bekymring over de stigende renter i USA. Priserne er steget til mellem 5,25 % og 5,50 %, det højeste niveau i over to årtier. I de fleste perioder halter det teknologitunge Nasdaq 100-indeks i perioder med høje kurser.

Nøglekatalysatoren for Nasdaq 100-indekset bliver den kommende Fed-beslutning. Økonomer adspurgt af Reuters mener, at Fed vil beslutte at lade renterne være intakte mellem 5,25 % og 5,50 %. Hvis dette sker, vil pausen være høgeagtig, da banken vil insistere på yderligere forhøjelser forude.

Indekset vil også reagere på den igangværende UAW-strejke. Tegn på, at det fortsætter i længere tid, vil føre til mere pres på de vigtigste amerikanske indekser. Mange Nasdaq 100-bestanddele har links til de tre store producenter.

Nasdaq 100-indeksprognose

På det daglige diagram ser vi, at det teknologitunge Nasdaq 100-indeks har bevæget sig sidelæns de seneste par dage. Dens forsøg på at komme sig efter at være faldet til et lavpunkt på $14.563 den 18. august vaklede til $15.600. Indekset forbliver over 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit.

Det forsøger også at danne et dobbelt-top-mønster til $15.934, det højeste niveau den 19. juli. Derfor er udsigterne for Nasdaq 100-indekset neutrale med en bearish bias. Et træk over nøglemodstanden ved $15.590 vil føre til flere gevinster til $15.934.

På den anden side vil et fald under de 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit pege på mere downside til $14.563.

