SPDR Gold Trust (GLD) ETF nærmer sig en nøglekurs, da amerikansk gæld når $33T

SPDR Gold Trust (GLD) ETF-kursen steg med mere end 0,60 % i mandags, da handlende flyttede til den kommende Federal Reserve-beslutning. Aktien handlede til $180, et par point over sidste uge.

Federal Reserve-beslutning forude

SPDR Gold Trust er den største guldfokuserede ETF i verden. Ifølge sin hjemmeside har fonden over 880 tons guld, som er vurderet til mere end 54,4 milliarder dollars.

Fonden tilbyder den bedste tilgang for investorer til at allokere midler til guld uden at tage fysiske leverancer. Som sådan, da dens beholdning er i guld, reagerer prisen på metallets daglige bevægelser.

Guld reagerer på flere makrohændelser. For det første er der en igangværende de-dollariseringstrend, hvor lande som Kina, Saudi-Arabien og Rusland reducerer deres eksponering for dollaren. Saudi-Arabien og Kina har skåret deres amerikanske statsobligationer ned til deres laveste niveau i årevis.

Disse lande reagerer på den amerikanske regerings beslutning om at sanktionere den russiske centralbank ved begyndelsen af krigen i Ukraine. Samtidig reagerer de på den skyhøje amerikanske gæld. De seneste data viser, at den offentlige gæld toppede 3 billioner dollars i mandags, og analytikere mener, at tendensen vil fortsætte.

Jeg formoder, at gælden vil stige til over $50 billioner i de næste par år. Som sådan er der bekymring for, om USA vil være i stand til at betale sin gæld tilbage i fremtiden, når renten stiger.

Den næste vigtige katalysator for SPDR Gold Shares Trust bliver Fed-beslutningen. Økonomer mener, at Fed vil beslutte at lade renten være uændret på det kommende møde.

En vigtig risiko for guld er, at det amerikanske dollarindeks (DXY) er steget til det højeste niveau i årevis. Nogle investorer har henvendt sig til likvide pengemarkedsfonde i amerikanske dollar (MMF), som giver over 5,50 %.

GLD ETF aktiekursprognose

SPDR Gold Trust har været inden for et stramt område i de sidste par måneder. Det faldt fra det højeste niveau fra år til dato på $191,06 i maj til de nuværende $180. Fonden har dannet et symmetrisk trekantmønster vist i sort. Det svinger også ved 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Vigtigst er det, at trekantmønsteret nærmer sig sit sammenløbsniveau, hvilket betyder, at et udbrud eller sammenbrud er ved at ske. Derfor vil de vigtigste støtte- og modstandsniveauer at se på 174,80 $ (laveste 21. august) og 191,06 $ (høje YTD).

