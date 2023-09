USD/CHF-prognose: signal forud for Fed og SNB rentebeslutninger

USD/CHF -kursen har været i en stærk bullish tendens i de seneste par uger. Det handlede til 0,8955, det højeste niveau siden 6. juli. Det er steget med mere end 4,8 % fra det laveste niveau i år.

SNB og Federal Reserves beslutning

USD/CHF-parret vil være i søgelyset i de næste par uger, når investorerne reflekterer over de stigende oliepriser og den kommende beslutning fra Federal Reserve og Schweizer Nationalbank (SNB). De to banker afgiver deres afgørelser henholdsvis onsdag og torsdag.

Disse møder kommer på et vigtigt tidspunkt for den globale økonomi. I en rapport tirsdag advarede OECD, en klub af velhavende lande, om, at økonomien vil fortsætte med at bremse i år.

Samtidig har prisen på råolie været i en kraftig bullish tendens. Brent, det globale benchmark, steg til $95, mens West Texas Intermediate (WTI) er flyttet til over $93. Derfor er der sandsynlighed for, at det seneste fald i inflationen vil aftage i de kommende måneder.

Økonomer forventer, at Fed vil afvige fra Den Europæiske Centralbank (ECB), som hævede renten med 0,25 % i sidste uge. Som jeg skrev her , mener analytikere, at Fed vil beslutte at lade renterne være uændrede og pege på flere forhøjelser i fremtiden.

Data offentliggjort i sidste uge viste, at den amerikanske inflation steg i august. Helt præcist sprang kursen til 3,7 % i august efter at være steget til 3,2 % i den foregående måned.

Den schweiziske nationalbank ventes på den anden side også at presse renten op igen. Økonomer har prissat en stigning på 0,25 %, hvilket vil skubbe dem til et flerårigt højdepunkt på 2 %. Den schweiziske inflation lå på 1,5 % i august.

USD/CHF teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at USD til CHF-kursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par uger. Det er steget fra et lavpunkt på 0,8548 i juli til næsten 0,900. Da det sprang, steg parret over det vigtige modstandsniveau på 0,8816, det laveste niveau den 4. maj.

Parret har dannet en stigende kanal vist i orange. Det har også bevæget sig over 23,6% Fibonacci Retracement niveau. Parret er også steget over 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Derfor er udsigterne for parret bullish, og det næste nøgleniveau at se er på 38,2% retracement point på 0,9200. Alternativet er, hvor USD/CHF-parret trækker sig tilbage og tester støtten igen ved 0,8816.

