USD/TRY: Tyrkisk lira sover og venter på Fed, CBRT-beslutninger

USD/TRY -kursen var i en konsolideringsfase, da handlende ventede på den kommende Fed- og CBRT-rentebeslutning. Parret handlede til 27, et par point under det højeste niveau nogensinde. Det er steget med mere end 46 % fra det laveste niveau i år.

CBRT og Fed beslutninger

Copy link to section

USD/TRY-parret vil være i søgelyset, når Federal Reserve og CBRT afgiver deres rentebeslutninger. Konsensussynet er, at Fed vil lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Det vil også pege på mindst én vandretur mere senere i år.

Fed har at gøre med blandede signaler. Inflationen er steget kraftigt i de seneste måneder, hjulpet af de stigende råoliepriser. Brent er steget til $95, og der er tegn på, at det kan nå $100. Analytikere hos Goldman Sachs mener, at der er mere opad.

Samtidig er millioner af amerikanere planlagt til at genstarte deres studielånsbetalinger. Der er også en lang trafikprop ved Panamakanalen, mens bilarbejdere er i en strejke, der ikke har nogen ende i sigte. Derfor vil pausen være nødvendig for, at banken kan vurdere økonomiens tilstand.

Save

USD/TRY-kursen vil også reagere på den kommendeCBRT-beslutning. De fleste økonomer forventer, at banken vil fortsætte med at hæve renten i det kommende møde. Den vil stige fra 25 % til 30 %, hvilket er højere end dens laveste maj på 8,50 %.

CBRT har hævet renterne i de sidste par måneder i et forsøg på at bekæmpe inflationen. Nylige data viste, at den samlede forbrugerinflation steg til næsten 50 % i august. Højere renter er med til at sænke inflationen ved at reducere efterspørgslen og gøre kontanter mere attraktive.

USD/TRY teknisk analyse

Copy link to section

Save

Den tyrkiske lira har været i frit fald i årevis og handler nu tæt på sit rekordlave niveau på 27,26. Parret forbliver over alle glidende gennemsnit og har fundet et stærkt modstandspunkt på sit højeste nogensinde. Vigtigst af alt har den ikke reageret på tidligere handlinger fra CBRT og Fed.

Derfor er udsigterne for parret neutrale med en bullish bias. Det næste nøgleniveau at se vil være på det psykologiske niveau ved 28. Det alternative scenarie er, hvor parret falder til det psykologiske niveau på 26.

Save