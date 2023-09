Jasmy Coin-prisen dukker op, når åben rente, lang/kort-forhold stiger

Jasmy Coin -prisen trodsede tyngdekraften i torsdags, da bekymringerne om den høgagtige Federal Reserve fortsatte. Small-cap-mønten sprang til det højeste niveau på $0,0038, det højeste niveau siden 9. september. Den steg, selv da Bitcoin-kursen trak sig tilbage under $27.000, og amerikanske og europæiske aktier trak sig tilbage.

Det er uklart, hvorfor Jasmy-tokenet vendte tilbage i fredags, selvom bekymringen om den høgagtige Fed fortsat var. I sin beslutning onsdag besluttede banken at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Den høgagtige pause blev dog efterfulgt af et prikplot, der forudsagde endnu en renteforhøjelse senere på året.

Et kig på futuresmarkederne viste, at Jasmys åbne interesse steg til over 9,25 millioner dollars, det højeste niveau siden den 14. august. Det steg med næsten 80 % i løbet af de sidste 24 timer. Det meste af denne interesse var fra Binance efterfulgt af Bybit, Bitget og Kraken.

Jasmy åben interesse

Futures åben rente er en vigtig målestok på det finansielle marked, da den afspejler antallet af futureskontrakter, som handles har. Disse kontrakter er ikke blevet lukket, udløbet eller udnyttet. Højere futures-renter er en bullish ting for kryptovalutaer og andre aktiver.

For det første er futureskontrakter finansielle derivater, hvor folk er enige om at købe eller sælge et aktiv på en bestemt fremtidig dato til en fastsat pris. Forskellen mellem futures og optioner er, at handlende i optioner ikke har en forpligtelse til at fortsætte med handelen.

En anden positiv ting for Jasmy er, at dens lang/kort- forhold har været stigende. Forholdet faldt til 0,583 tirsdag og er nu hoppet til 0,9186. Det betyder, at flere investorer er lange mønten.

Jasmy lang/kort forhold

