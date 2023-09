WGA laver en ‘ekstraordinær’ aftale med studierne

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Medieaktier fejrer denne morgen, efter at Hollywood-skribenterne og -studierne meddelte at have indgået en foreløbig aftale.

Hollywood-forfattere vender ikke tilbage til arbejdet endnu

Alliance of Motion Picture and Television Partners (AMPTP) og Writers Guild of America (WGA) arbejder stadig på den endelige kontrakt.

Nærmere oplysninger om den foreløbige aftale, der blev indgået i dag, er stadig ukendte, men WGA fortalte fagforeningsmedlemmerne mandag:

Denne aftale er enestående – med meningsfulde gevinster og beskyttelse for forfattere i alle dele af medlemskabet.

Bemærk, at medlemmer af Forfatterlauget ikke vender tilbage til arbejdet endnu – men dagens foreløbige aftale er helt sikkert et stort skridt i retning af endelig at sætte en stopper for strejken, der har stået på siden begyndelsen af maj.

Hvor lang tid vil det tage for Hollywood at genoptage produktionen?

Når en aftale er afsluttet, vil AMPTP fokusere på at forlige med SAG-AFTRA.

Alt i alt forventer Matt Belloni – Pucks stiftende partner nu, at Hollywood genoptager produktionen omkring slutningen af november i bedste fald. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde han også i dag:

Efter hvad jeg har fået at vide, får forfattere en succesmåling i streaming, hvilket var et stort stridspunkt… de ville have nogle af deres rester som en bonus, hvis deres shows klarer sig godt.

Belloni afslørede også, at studierne er gået med til at tilbyde væsentlige beskyttelser til forfattere mod brugen af kunstig intelligens – og alt det kommer selvfølgelig oven i lønstigninger.

