Kryptoernes modstandsdygtighed fortsætter, mens Shiba Memu token-salget tager fart

Kryptovalutaer har været de mest modstandsdygtige aktiver i september, da en følelse af frygt spredte sig på det finansielle marked. I USA faldt nøgleindeks som Dow Jones, Nasdaq 100 og Russell 2000 til deres laveste niveauer i måneder. Tilsvarende faldt frygt- og grådighedsindekset til det laveste niveau i måneder.

Markedsrisikoen steg i september

Efter at have styrtet til et lavpunkt på $24.800 i flere måneder i september, steg Bitcoin tilbage til over $27.000. Andre populære mønter som Tron, Chainlink og Loom Network er hoppet til det højeste niveau i måneder.

Interessant nok skete dette opsving i samme måned, som Federal Reserve forpligtede sig til at fortsætte med at hæve renten. Hvis dette sker, vil det skubbe raterne til det højeste niveau på 5,75 %, det højeste niveau i mere end to årtier. Med realkreditrenter, der nærmer sig 8 %, er der risici omkring økonomiens tilstand.

Der er andre potentielle risici på markedet. For det første er USA på vej mod en regeringsnedlukning, der kan vare i et par uger. Analytikere hos Goldman Sachs mener, at nedlukningen vil barbere 0,2 % af økonomien for hver uge, den varer.

For det andet er bilarbejdere stadig i en større strejke, der kan vare i et par måneder. Analytikere mener, at denne strejke også vil føre til en væsentlig afmatning af økonomien. Bilindustrien og dens værdikæde tegner sig for ~4% af økonomien.

Yderligere er der en inflationsrisiko i USA, da råoliepriserne steg. De seneste data viste, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) steg fra 3,2 % i juli til 3,7 % i august. Denne tendens vil sandsynligvis fortsætte med at stige, da benzinpriserne nærmer sig nøgleniveauet på $4.

Derfor var det ret overraskende, at Bitcoin og andre kryptovalutaer trivedes, da markedet stod over for disse risici. I modsætning hertil fortsatte udsalget af obligationer og skubbede nøgle-ETF’er som TLT, BND og VGLT til deres laveste niveau i årevis, som jeg skrev her .

