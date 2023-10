Hvordan klarede Indiens fremstillingssektor sig i september 2023 midt i afmatningen i den globale fabriksaktivitet?

S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) markerede en sund udvidelse på 57,5 for september 2023, selv da metricen trak sig tilbage fra en 3-måneders høj på 58,6 i august-rapporten.

Septemberrapporten registrerede et 5-måneders lavpunkt midt i en afmatning i nye ordrer.

Alligevel markerer dette den 27. måned i træk, at produktionsmålet forbliver i ekspansivt territorium, dvs. over 50, og er et godt stykke over det langsigtede gennemsnit på 53,9.

Den seneste sammentrækning blev registreret i juni 2021 midt i den globale pandemiske reaktion på 48,1.

Den nuværende aflæsning var dog under forventningerne ifølge analytikere hos Investing.com, som havde forudset et tal tættere på 58,1 for landets fabriksaktivitet.

Datafrigivelse

Pollyanna De Lima, økonomiassistent hos S&P Global Market Intelligence, bemærkede,

Indiens fremstillingsindustri viste milde tegn på en afmatning i september, primært på grund af en blødere stigning i nye ordrer, som dæmpede produktionsvæksten. Ikke desto mindre oplevede både efterspørgsel og produktion betydelige stigninger…

Nye ordrer, som udgør en stor del af indekset, blev moderat, men fortsatte med at forblive et godt stykke over historiske niveauer pga.

… gunstige efterspørgselstendenser, positiv markedsdynamik og frugtbar reklame.

Meget af det bredere skub i efterspørgslen kom fra eksportvirksomheder på tværs af Asien og Europa, selvom dette segment faldt fra sit 9-måneders højdepunkt.

Opmuntrende nok nåede inflationstakten for vareproduktion tæt på et treårigt lavpunkt, efter engrosproduktionsindekset for august 2023, som kom på (-)0,52 % år/år.

Respondenterne bemærkede dog, at visse afgørende input, såsom kobber, elektroniske komponenter, fødevarer, jern og stål, fortsat stod over for en stigning i prisen.

Denne dynamik har fået mange virksomheder til at søge at genopbygge lagrene og forberede sig på potentiel mangel på råvarer.

I mellemtiden steg produktionspriserne hurtigere end det langsigtede gennemsnit, selv da detailinflationen aftog, men forblev over Reserve Bank of Indias tolerancebånd på 6,83 % år for den foregående måned.

I juli 2023 var detailinflationen steget til 7,4 % år-til-år på grund af vejrrelaterede forstyrrelser og fødevareinflation.

Stemningen fra de adspurgte producenter var stort set positive og nåede et år-til-dato højdepunkt og drevet af stigende kundeappetit og udvidet kapacitet.

Selvom flere analytikere forudser en global økonomisk afmatning, forventer respondenterne, at efterspørgslen efter indisk fremstilling vil stige i løbet af de kommende 12 måneder, hvilket igen vil fortsætte med at gavne jobskabelsen, især forud for festsæsonen.

Derudover viste efterslæb en vis forbedring, selvom leverandørernes leveringstider faldt marginalt.

På trods af sektorens generelle sundhed og den robuste tendens i det seneste år, advarede De Lima,

Men mens robust efterspørgsel understøttede produktionsvæksten, bidrog det til prispres i september. Den solide stigning i produktionspriserne signaleret af PMI-dataene, som fandt sted på trods af et markant tilbagetog i omkostningspres, kan begrænse salget i de kommende måneder.

Indisk udsigt

På sit møde i oktober, som begynder i morgen, forventes den indiske centralbank at fastholde styringsrenten, mens den er på vej ind i festsæsonen.

Dens holdning, der er rettet mod tilbagetrækningsindkvarteringen, vil sandsynligvis forblive uændret på dette møde, især da de globale oliepriser fortsat forbliver høje.

Over en længere tidshorisont forventer analytikere hos TradingEconomics.com, at Indiens PMI for fremstilling fortsætter med at forblive i positivt territorium, men trender tættere på 53,40 i 2024.

På en pressekonference i sidste måned bemærkede cheføkonomisk rådgiver for Indiens regering, Dr. V. Anantha Nageswaran, at bevægelser i højfrekvente indikatorer såsom fremstillings-PMI nogle gange kan distrahere fra sektorens underliggende styrke.

Derfor fastholdt han en FY24-prognose for økonomisk vækst på 6,5 % år-til-år.

Den globale fremstilling fortsætter med at kæmpe

Den fortsatte ekspansion i Indiens produktionsområde er imponerende i betragtning af den markante afmatning i den globale produktionsvækst.

Mandag den 2. oktober afslørede JPMorgan Global Manufacturing PMI udgivet af S&P Global, at sektoren forblev i kontraktionsområde, selv om den steg til 49,1 i september 2023 fra 49,0 i august 2023-rapporten.

Svagheden på den globale scene er et tegn på en aftagende efterspørgsel på grund af recessionsfrygt og markerede den 13. måling under 50 i træk.

Især Europa, Storbritannien og Japan oplevede fortsat kraftige fald i fabriksaktiviteten.

Den globale produktionsproduktion faldt til 49,7 fra 49,9 i august 2023, mens nye ordrer og nye eksportordrer også faldt og kom ind på henholdsvis 48,4 og 47,7.

Arbejdere blev ramt af personalenedskæringer, der trådte i kraft i Kina og euroområdet, mens den samlede beskæftigelse faldt til under neutrale 50 på 49,6 sammenlignet med 50,6 i den foregående måned.

Det globale PMI for fremstilling blev dog understøttet af en ottende måned i træk med forbedringer i leverandørtider.

Alligevel er input- og outputpriserne fortsat med at accelerere, mens bekymringerne om inflationspres fortsætter.

Økonomisk kalender

I indisk kontekst vil S&P Global Services og Composite PMI for september 2023 blive frigivet torsdag den 5. oktober, efterfulgt af RBI’s rentebeslutning fredag den 6. oktober 2023.

