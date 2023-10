NZD/USD danner et bearish flag forud for RBNZ-kursbeslutningen

NZD/USD -kursen faldt for anden dag i træk, da handlende reflekterede over de stigende amerikanske obligationsrenter og den kommende RBNZ-beslutning. Parret trak sig tilbage til et lavpunkt på 0,5893, et par point under sidste uges højdepunkt på 0,6055.

RBNZ rentebeslutning

NZD/USD-parret fortsatte sit salg, da bekymringerne for den amerikanske økonomi fortsatte. Som jeg skrev før , fortsatte amerikanske obligationsrenter med at stige i tirsdags. Den 10-årige obligationsrente sprang til 2007-højden på 4,7 %, mens den 30-årige rente steg til 4,8 %.

Rentekurven er dykket til det laveste niveau i årtier, hvilket har ført til øget bekymring for en forestående recession. Dette skete, da Federal Reserve fastholdt sin høgagtige holdning, mens inflationen vendte tilbage.

De seneste data viste, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) steg til 3,7 % i august, mens kerne-CPI faldt til 4,2 %. Inflationen i servicebranchen har været ret høj. Denne inflationstendens vil sandsynligvis fortsætte, efterhånden som prisen på råolie stiger.

Den næste nøglekatalysator for NZD/USD-prisen vil være den kommende RBNZ-beslutning. Økonomer mener, at centralbanken vil beslutte at holde renten uændret på 5,50 pct.

De seneste data viste, at New Zealands inflation forblev over 6 % i andet kvartal. Det var et større tal end RBNZ’s mål på 2,0%. I en nylig erklæring beklagede guvernør Adrian Orr, at kerneinflationen forblev for høj.

Yderligere data afslørede, at landet er ved at komme ud af en recession. Den voksede med 0,9 % i andet kvartal, bedre end medianestimatet på 0,5 %. Den årlige vækst lå på 1,8 %, og analytikere forventer, at den stigende immigration vil være med til at sætte gang i økonomien.

NZD/USD teknisk analyse

NZD/USD-parret har været i en kraftig nedadgående tendens i de seneste par uger. Det trak sig tilbage til et lavpunkt på 0,5887, lavere end sidste uges højeste på 0,6042. Det har bevæget sig under 50-perioders glidende gennemsnit og modstandsniveauet på 0,5982, det laveste niveau den 31. maj.

Parret har også dannet et bearish flagmønster, som er et bearish tegn. Derfor vil parret sandsynligvis have et bearish breakout, da sælgere målretter nøglestøtten til 0,5800. Stop-loss for denne visning vil være på 0,5985.

