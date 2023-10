Ray Dalio forventer, at den 10-årige statsrente vil overstige 5,0 %

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Det amerikanske 10-årige statsrente steg til det højeste, der sidst blev set i 2007 i tirsdags – men Ray Dalio er overbevist om, at det kan vinde yderligere i de kommende uger.

Ray Dalio deler hans syn på inflation

Copy link to section

Milliardærgrundlæggeren af Bridgewater Associates forventer, at det 10-årige statsrente i sidste ende vil overstige 5,0%. Hans opfattelse er primært baseret på inflation, som han ikke ser vende tilbage til 2,0 % “uden en masse smerte”.

I sidste måned sprang den amerikanske centralbank over en renteforhøjelse, men sagde, at renterne vil forblive højere i længere tid, efter at inflationen steg tilbage til 3,7 % i august på år-til-år-basis mod 3,2 % i juli.

Den amerikanske 10-årige statsrente er på 4,80 % ved skrivning.

Dalios bemærkninger kommer kort efter Bill Ackman – en anden milliardær hedgefondsforvalter sagde, at 5,5 % var et passende afkast for det amerikanske 30-årige statsobligation.

Dalio ser nu kontanter som relativt attraktive

Copy link to section

Ray Dalio kom med de førnævnte bemærkninger på Greenwich Economic Forum tirsdag.

Milliardærinvestoren nævnte også udbuds- og efterspørgselsubalance i statsgælden som faktorer, der kunne hjælpe det 10-årige statsrente med at stige yderligere i de kommende uger.

Bemærk, at US10Y generelt ses som et benchmark for realkreditrenter i USA, der steg til næsten 8,0 % i dag. Ifølge Ray Dalio ser kontanter relativt attraktive ud i det nuværende miljø.

Også i tirsdags fortalte Mike Mulach – en senior Morningstar-analytiker i et forskningsnotat til kunderne, at de kan spille afkast på over 5,0% med FBND eller Fidelity Total Bond ETF.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.