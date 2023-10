GBP/INR-prognose: Opad i indisk rupee for at fortsætte?

Pund til INR (GBP/INR)-par fortsatte sit seneste frasalg, da de britiske og indiske økonomier divergerede. Parret faldt til et lavpunkt på 100,32, det laveste niveau siden 28. marts. Det er faldet med mere end 6,40 % fra det højeste punkt i år.

UK og Indien divergens

Den britiske og den indiske økonomi er divergerende. På den ene side skrumper den britiske økonomi, efterhånden som leveomkostningskrisen eskalerer, og virkningerne af Brexit sætter sig ind. Det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) forbliver over 6 %, et af de største i G7. Økonomien vokser knap, da nøglesektorer som fremstilling fortsat er under pres.

Den indiske økonomi skyder derimod på alle cylindre. Som jeg skrev her , er inflationen faldende, og analytikere mener, at det vil være den hurtigst voksende økonomi på det nye marked. Det har allerede overhalet Storbritannien for at blive den 5. største økonomi i verden efter USA, Kina, Japan og Tyskland.

Indien har klaret sig godt i de sidste par år, hjulpet af de stigende investeringer fra vestlige lande. Virksomheder som Google, Amazon og Meta Platforms har alle investeret milliarder af dollars i Indien i de seneste par år.

I mellemtiden har Indien også nydt godt af den igangværende krig i Ukraine ved at importere billig russisk olie, raffinere den og eksportere den til andre lande. Mens Indien har få olie- og gasressourcer, er det blevet en af de største olieeksportører i verden. Yderligere ser Indien flere udenlandske investeringer fra virksomheder, der flytter fra Kina.

Når man ser fremad, vil den næste vigtige katalysator for GBP/INR-parret være Reserve Bank of India (RBI), som er planlagt til fredag. Økonomer forventer, at banken vil holde renten uændret, da inflationen er ved at stabilisere sig. Hvis dette sker, vil likviditetsreserveforholdet forblive på 4,50 %, mens satserne forbliver på 6,50 %.

GBP/INR teknisk analyse

På det daglige diagram ser vi, at GBP til INR-parret har været i en stærk bearish trend siden juli. Det har nu bevæget sig under 23,6% Fibonacci Retracement niveau. Samtidig laver 100-dages og 50-dages glidende gennemsnit en bearish crossover.

Pund til rupee-parret har også bevæget sig under det vigtigste støtteniveau på 101,61, det højeste sving i februar. Også Relative Strength Index (RSI) og MACD er fortsat med at falde. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til 98.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.