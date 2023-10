USD/JPY-tilbageførsel er startet, 1:3 rr-forhold muligt

USD/JPY danner et vendingsmønster ved 150

Handelssignalet bør vare 2-3 uger med et potentiale på 1:3 rr-forhold

USD/JPY handler på BOJ interventionsniveauer

USD/JPY handelsstrategi

Sælg USD/JPY

Indgangspris: 149

Stop loss: 152

Udbytte: 3x

Tag profit 1:145

Tag profit 2: 142

Tag profit 3:140

Tidsramme: 2-3 uger

Risiko-belønningsforhold: 1:3

USD/JPY diagram og teknisk analyse

USD/JPY steget siden starten af 2023; end ikke de regionale bankers krise i USA i marts kunne stoppe det. Nu handler den tæt på 2022-højderne og på niveauer, hvor Bank of Japan intervenerede.

Opadgående bevægelse efter en kontraherende trekant ligner et terminalmønster. Sådanne mønstre dannes for enden af impulsbølger og signalerer, at en større top eller en bund er tæt på.

Grundlæggende japanske yen

JPY blev solgt aggressivt, fordi Bank of Japan holdt en dueagtig bias. Men nu har svagheden nået et niveau, hvor centralbanken reagerede tidligere og antydede, at den ikke er villig til at tolerere det.

USD til JPY handelsidee takeaways

Risiko-belønningsforholdet er attraktivt, da USD/JPY strakte sig så højt

Jeg forventer, at nedgangen vil ske meget hurtigere end opsiden

Når den strækker sig til 140, er flere ulemper mulige

En flytning til 152 ville ugyldiggøre dette scenarie

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.