EUR/USD-prognose: Forex-signal forud for NFP-dataene

EUR/USD -kursen har bevæget sig sidelæns i de seneste par dage, mens investorer venter på de kommende amerikanske non-farm payroll-data (NFP). Parret handlede til 1,0520, et par point over denne måneds lave på 1,0445. Det er faldet med mere end 6,8 % fra det højeste niveau i år.

Amerikanske non-farm lønningsdata

Copy link to section

EUR/USD-parret har stabiliseret sig for nylig efter de seneste ADP private lønninger data onsdag. Rapporten viste, at den private sektor blot tilføjede 89.000 job i september, den mindste stigning i måneder.

https://www.youtube.com/watch?v=1TpYrefhZPU&pp=ygUDYWRw

Yderligere data har vist, at den amerikanske økonomi er ved at bremse. For eksempel faldt PMI-tallene for fremstilling og tjenesteydelser i et hurtigere tempo end forventet i september. Og i en rapport torsdag advarede Verdenshandelsorganisationen (WTO) om, at den globale handel, herunder med USA, vil fortsætte med at falde.

Den næste vigtige katalysator for EUR/USD-parret vil være de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data. Økonomer adspurgt af Reuters mener, at arbejdsmarkedet blev blødt en smule i september. Helt præcist forventer de, at NFP faldt fra 187k i august til 170k i september.

Analytikere forventer også, at arbejdsløsheden forblev uændret på 3,7 % i september. Det vigtigste tal vil være på lønninger. Den gennemsnitlige timeløn forventes at være vokset med 4,3 % i måneden.

Lønstigningen vil fortsætte på kort sigt, efterhånden som arbejderne søger stigninger. UAW-arbejdere har bedt om en stigning på 40 %, mens UPS-chauffører vil begynde at tjene over 150.000 USD om året. Andre arbejdere, inklusive dem hos Kaiser Permanente , er alle gået i strejke.

Et højere end forventet lønvæksttal vil presse EUR/USD-parret, da investorerne satser på en mere høgeagtig Federal Reserve. For det første betyder en højere rapport, at inflationen sandsynligvis vil fortsætte med at stige.

EUR/USD prognose

Copy link to section

EUR/USD-kursen har været i en bearish trend i et stykke tid. Den bevægede sig for nylig under den nedre side af den stigende kanal vist med grønt. Parret krydsede også det afgørende støtteniveau på 1,0636, det laveste sving den 1. juni. Det har for nylig dannet et dødskorsmønster, som er et bearish tegn.

Derfor er udsigterne for parret bearish, med det næste niveau at se er det psykologiske niveau på 1,0400. Alternativet er en situation, hvor hopper tilbage og bevægede sig over nøglemodstanden ved 1,0650.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.