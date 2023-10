USA’s første arbejdsløshedsansøgninger og relativt robuste arbejdsmarkedsindikatorer vækker inflationsbekymringer

Da investorer fortsat er bekymrede over muligheden for genopblussen af inflationen i den amerikanske økonomi, viste de seneste indledende tal for ledighedsansøgninger for denne uge en stigning fra 205.000 til 207.000.

De første arbejdsløshedsansøgninger sporer antallet af personer, der har søgt om dagpenge for allerførste gang.

Disse anses for at være en vigtig proxy for fyringer og en afgørende ledende målestok for bedre at forstå arbejdsmarkedets sundhed og opdatere inflationsfremskrivningerne.

Selvom det er højere, forbliver tallet i nærheden af 7-måneders lavpunktet på 202.000, hvilket peger på relativ styrke på arbejdsmarkedet.

Den foregående uges læsning blev revideret marginalt højere fra 204.000.

Source: U.S. Department of Labor

På trods af registreringen af et 3-ugers højdepunkt, var de første krav under konsensusestimaterne på 210.000 som rapporteret af TradingEconomics.com.

Arbejdsløse krav 4-ugers gennemsnit

Det 4-ugers gennemsnit bevægede sig i den modsatte retning af de oprindelige krav, faldt fra 211.750 i den tidligere rapport til 208.750 og kom marginalt ind under prognoserne på 209.250 som offentliggjort af analytikere på TradingEconomics.com.

I en lovende tendens fortsatte 4-ugers gennemsnittet med at falde støt i fem uger i træk, siden det kom ind på 237.750 den 27. august.

Fortsat arbejdsløshedskrav

Løbende skader repræsenterer det samlede antal personer, der fortsat modtager dagpenge.

Fortsatte arbejdsløshedsansøgninger halter de oprindelige ledighedstal med en uge og var marginalt lavere på 1.664.000 fra den foregående uges rapport på 1.665.000.

Det seneste tal var væsentligt under konsensusforventningerne på 1.675.000 som rapporteret af TradingEconomics.com.

Men ved at holde sig i nærheden af et lavpunkt på 8 måneder kan det tyde på, at et stort antal afskedigede arbejdstagere bliver reabsorberet i nye roller, mens arbejdsmarkedet ser ud til at være relativt immunt over for det fremherskende højrentemiljø.

Alternative amerikanske arbejdsdataindikatorer

Åbningerne i JOLT-rapporten, der blev offentliggjort tidligere på ugen, steg til 9,6 millioner i august, hvilket indikerer fortsat efterspørgsel på arbejdsmarkedet på trods af Feds aggressive pengepolitik.

Dette blev understøttet af rapporten offentliggjort af Challenger, Gray og Christmas, Inc. tidligere i dag, som noterede et stejlt fald i antallet af nedskæringer i september 2023 til 47.457 fra den foregående måneds 75.151.

Datapunktet faldt markant under forventningerne på 86.000 ifølge analytikere hos TradingEconomics.com.

Rapporten erkendte dog i 3. kvartal, at antallet af jobnedskæringer steg med 92 % sammenlignet med det samme interval i det foregående år.

Arbejdsmarkedsbilledet var også noget blandet på grund af ADP-rapporten, der udkom i går, som viste en stigning på kun 89.000, betydeligt svagere end markedsprognoserne på over 150.000.

Teknisk sektor fyringer

Teknologisektoren er sammen med detailhandel, forbruger, finans og fast ejendom meget modtagelig for forhøjede renter.

Layoffs.fyi sporer data om tab af arbejdspladser i teknologisektoren i hele USA.

I 2023 har nedskæringer i job set en markant nedadgående tendens, siden det toppede med 89.554 på tværs af 274 virksomheder i januar, hvilket faldt til kun 4.632 medarbejdere, der blev afskediget af tilsammen 68 virksomheder i september måned.

Branchemæssigt fyringer

År til dato har detail- og forbrugerindustrien været hårdest ramt med hensyn til afskedigelser og har haft henholdsvis 29.111 og 28.873 tab.

Begge disse sektorer er sårbare over for højere detailinflation, og med bekymringer om stigende priser kan de fortsat være pressede i den nærmeste fremtid.

Hardware, som var den tredje mest berørte sektor, oplevede en stigning i fyringer fra 3.605 i 2022 til 22.015 i 2023 YTD.

Outlook

Oprindelige skadesdata oplevede et afdæmpet stigning i denne uge, og opmuntrende nok er de fortsatte arbejdsløshedskrav forblevet dæmpede sammenlignet med højdepunkterne i april 2023.

Yderligere tyder data fra layoffs.fyi på, at det allerværste af jobnedskæringerne sandsynligvis ligger bag os, selvom dette potentielt kan føre til højere lønpres og stædige inflationskræfter.

Med jobmarkedsbilledet forbliver noget blandet, vil aktieinvestorer holde et vågent øje med BLS’s nonfarm payroll (NFP) data og arbejdsløshedsdata, som er planlagt til at blive offentliggjort i morgen.

Konsensusestimater tyder på, at NFP-data vil komme ind på 170.000, moderat lavere end de 187.000 registreret i august 2023.

Analytikere hos TradingEconomics.com forudser, at arbejdsløsheden vil forblive uændret på 3,8 %, mens konsensusfremskrivninger tyder på, at dette kan tikke nedad til 3,7 %.

Morgendagens rapport om beskæftigelsessituationen vil være afgørende for at opdatere de kortsigtede fremskrivninger for både arbejdsmarkedet og inflationen, især da Fed fortsætter med at forblive høgeagtig og samtidig bevare muligheden for en yderligere renteforhøjelse i år.

I skrivende stund, ifølge CME FedWatch Tool, er der en 79,6 % sandsynlighed for, at guvernør Powell vil fastholde priserne, som det er på mødet i november, mens der også er betydelige 20,4 %, hvilket antyder, at en renteforhøjelse på kvart point kan være på kortene.

Arbejdsmarkedet fremstår relativt robust på trods af det høje rentemiljø, hvilket igen kan gøre økonomien udsat for højere inflation og dermed yderligere renteforhøjelser.

En NFP-overraskelse til opsiden vil markant øge sandsynligheden for en stigning på 25 bps på Feds næste møde.

