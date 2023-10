USD/KRW trækker sig tilbage efter Sydkoreas inflationsdata: mere opadgående?

USD/KRW- kursen trak sig lidt tilbage torsdag, da investorerne reagerede på de seneste data for det sydkoreanske forbrugerprisindeks (CPI). Parret trak sig tilbage fra denne uges højeste på 1.362 til et lavpunkt på 1.350.

Inflationsdata for Sydkorea

USD/KRW-parret trak sig tilbage, da det amerikanske dollarindeks (DXY) mistede momentum. Efter at være steget til det højeste på $107,34 i tirsdags er indekset trukket tilbage til $106,50. Dette tilbagetog skete efter de seneste private lønningsdata fra ADP. Tal viste, at den private sektor blot tilføjede 89.000 job i september, den laveste stigning i måneder.

Yderligere data viser, at service-PMI faldt til 50,1 i september, da det nærmede sig kontraktionszonen. Disse tal var sammen med den faldende råoliepris med til at presse obligationsrenterne nedad. Derfor er der sandsynlighed for, at Fed vil overveje at sætte sine renter på pause.

Den næste nøglekatalysator for det amerikanske dollarindeks vil være de kommende amerikanske non-farm payrolls (NFP) data, der er planlagt til fredag. Økonomer forventer, at dataene viser, at arbejdsløsheden forblev på 3,7%, da økonomien skabte ~160.000 job.

USD/KRW-kursparret trak sig tilbage efter de stærke sydkoreanske inflationsdata. Ifølge statistikbureauet faldt det samlede forbrugerprisindeks (CPI) fra 1,0 % i august til 0,6 % i september. Faldet var højere end medianestimatet på 0,3 %.

Sydkoreas inflation sprang til 3,7 % på årsbasis, hvilket er højere end medianestimatet på 3,4 %. Denne stigning var højere end medianestimatet på 3,4 %. Landets inflation steg i takt med, at prisen på råolie steg.

Den stigende inflation betyder, at Bank of Korea vil beslutte at fastholde en høgagtig tone i de kommende måneder.

USD/KRW teknisk analyse

USD/KRW-kursen trak sig tilbage efter de seneste inflationstal for Sydkorea. Det gentestede den vigtige støtte på 1.345, det højeste punkt i august og maj i år. Det er forblevet over det 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er fortsat med at stige. Parret har dannet et omvendt hoved- og skuldermønster.

Derfor er udsigterne for parret bullish, med det næste vigtige modstandsniveau at se vil være på 1.375. Stop-loss af denne udsigt vil være det 50-dages glidende gennemsnit på 1.330.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.