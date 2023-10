Orange priser stiger, da industrien står over for den perfekte storm

Prisen for appelsinjuice fortsatte med at stige i denne uge, da bekymringerne for udbuddet steg. Data fra Investing viser, at futures for appelsinjuice steg til et rekordhøjt niveau på 377 $ torsdag. Den er steget med mere end 317 % fra sit laveste niveau i 2020, hvilket gør den til en af de bedst ydende råvarer på markedet. Det er næsten fordoblet i år.

Prisen for appelsinjuice er steget, efterhånden som investorer forbereder sig på en ny normal med høj efterspørgsel og lavt udbud. Et vigtigt forsyningsproblem er Florida, den største producerende stat i USA.

Florida har gennemgået adskillige udfordringer i de sidste par år. En vigtig udfordring er orkaner, som har skadet appelsinbønderne. Orkanen Irma, der skete i 2017, væltede tusindvis af hektar citrustræer. En rapport på det tidspunkt sagde, at den væltede mellem 50% og 90% af statens citrustræer i dens værste skade siden 1945.

Krisen havde mange konsekvenser. For det første var den umiddelbare virkning reduceret orange udbud i USA. For det andet, efterhånden som orkanernes tempo forværres på grund af klimaændringer, er der en sandsynlighed for, at flere skader vil fortsætte.

For det tredje, i modsætning til andre afgrøder som majs og sojabønner, tager det en længere periode for citrusplanter at vokse. Podede citrustræer tager 2-3 år at begynde at producere frugter, mens frødyrkede tager 7-10 år.

Hvad værre er, Florida gennemgår en stor tørke. Ifølge US Drought Monitor har statens tørke nået niveauer, der ikke er set i mere end et årti. 88% af staten er i tørke, hvilket påvirker appelsinjuiceudbyttet.

Derfor øger USA, en storforbruger af appelsinjuice, nu sin import fra nøglelande som Brasilien og Mexico, Brasilien er det største appelsinproducerende land i verden. Den producerede over 16,9 millioner tons i sæsonerne 2021 og 2022.

Udfordringen for appelsinjuice er, at dens udbud ikke kan øges, efterhånden som efterspørgslen stiger, da det tager længere tid at vokse. Samtidig gennemgår mange appelsinproducerende lande, især i Europa, en tørke og en hedebølge.

Værre er, at selv Brasilien gennemgår udfordringer. Den seneste udfordring var den grønne sygdom i nogle dele af Sao Paulo og Minas Gerais. En undersøgelse viste, at sygdomsforekomsten steg til 38% i år, op fra 24% i 2022.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.