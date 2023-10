Falder de-dollariseringen? Brugen af amerikanske dollar i globale betalinger er skyhøje

Væddemål mod den amerikanske dollar svigter, da DXY-indekset stiger, og dollarens rolle i den globale økonomi forbliver intakt. Det amerikanske dollarindeks steg til $107,32 i sidste uge, det højeste punkt siden november sidste år. Den er steget med næsten 7 % fra det laveste niveau i år.

Bekymringer om den amerikanske dollar er fortsat

Et centralt tema på det finansielle marked for nylig har været de-dollarisering. Det kom i centrum på det nylige BRICS-topmøde i Sydafrika, hvor ledere klagede over den amerikanske dollars rolle i verdensøkonomien.

De fleste lande har ret i at klage over dollarhegemoniet. For det første har den seneste stigning efterladt mange lande og virksomheder med dollardenomineret gæld i risiko for misligholdelse. For eksempel advarede Evergrande-kreditorer mandag om et ukontrollabelt sammenbrud i virksomheden.

USA har også i stigende grad brugt sin sanktionsbeføjelse til at gå imod sine modstandere som Iran og Rusland. Som følge heraf er embedsmænd i lande som Saudi-Arabien, Rusland, Sydafrika og Brasilien bekymrede for sanktioner.

I mellemtiden er der bekymringer om USAs finanspolitiske situation, da dets gæld stiger. Landets samlede gæld er steget til over 33,5 milliarder dollars. Den er steget med over 500 milliarder dollars på mindre end en måned, selvom Kina og Saudi-Arabien skærer ned på deres gældsbeholdninger i amerikanske dollar.

De-dollarisering vakler?

Mens bekymringerne for den amerikanske dollar stiger, er der tegn på, at valutaens brug er stigende. Data indsamlet af Swift viser, at valutaen havde en markedsandel på 48% i globale betalinger. Dette var det højeste niveau i årevis.

Som vist nedenfor har euroen tabt sin andel betydeligt. Efter at have toppet med 40 % i 2021 er valutaens markedsandel kollapset til 23,22 %. Det britiske pund er styrtdykket til 7,15 %, mens den japanske yen og den kinesiske yuan er faldet til henholdsvis 3,68 % og 3,47 %.

I mellemtiden er guld, som ofte ses som et alternativ til den amerikanske dollar, faldet med 11,26 % fra sin YTD-højde, selvom centralbankerne fortsatte med at akkumulere det.

Dollaren er svær at fortrænge på grund af dens rolle i den globale handel og valutareserver. Udfordringen for lande, der bevæger sig væk fra USD, er, at der ikke er noget levedygtigt alternativ. I en nylig artikel citerede jeg den schweiziske franc som et levedygtigt alternativ på grund af landets stærke finanspolitiske situation og neutralitet i nøglespørgsmål.

Yderligere flytter mange investorer og handlende sig til den amerikanske dollars sikkerhed, efterhånden som renterne stiger. Fed har hævet renten fra næsten nul til mellem 5,25 % og 5,50 %, hvilket gør korte obligationer og pengemarkedsfonde mere attraktive.

