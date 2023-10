Prisstigningen på olivenolie tager til i takt med, at forsyningerne svinder ind

Olivenoliepriserne fortsatte med at stige i denne uge, da der fortsat var bekymringer om forsyningerne. Data fra IMF viser, at prisen er steget til $9.000, det højeste niveau nogensinde. Det er steget med mere end 595 % fra det laveste niveau i 2022.

Olivenpriserne og andre landbrugsvarer har været i en kraftig opadgående tendens i år, da virkningen af klimaændringerne fortsatte. Som jeg skrev her , er nøglevarer som kakao, appelsinjuice, palmeolie og levende kvæg steget kraftigt i år.

Klimaændringer er hovedårsagen til, at olivenoliepriserne er steget i år. Europæiske lande i Middelhavet som Spanien, Grækenland og Italien har været igennem nogle af deres største tørker nogensinde.

Denne tørke har sammen med den medfølgende hedebølge ført til store ødelæggelser, efterhånden som vigtige floder tørrer op. Nogle af de øverste floder, der har oplevet lave vandstande, som Rhinen og Tejo-floderne tørrer.

Middelhavslande som Spanien og Italien er vigtige dele af olivenindustrien. For eksempel er Spanien den største olivenolieproducent i verden med en enorm markedsandel. Som følge heraf er afgrødeudbyttet styrtet til det laveste niveau nogensinde.

Andre store olivenolieproducenter i verden er Italien, Marokko og Portugal. Alle disse lande har oplevet betydelig tørke i de sidste par måneder.

Olivenolieprisen er også steget i takt med at efterspørgslen fortsætter med at stige. Efterspørgslen steg til 3,1 millioner tons i 2021/22. Den trak sig derefter tilbage til 2022/23, og analytikere forventer, at efterspørgslen vil fortsætte med at stige i de kommende år.

Udfordringen for olivenolie er, at den stigende pris ikke vil blive mødt med mere produktion. For det første gennemgår nøgleproducenterne en stor tørke. I modsætning til nøglevarer som majs og sojabønner tager det også mange år at vokse oliven.

Samtidig kunne vi se den rolle, som faldende afkast spiller, når olivenolieprisen stiger. Højere priser kan føre til lav efterspørgsel i de kommende måneder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.