Prisen på palmeolie lider under en hård vending på grund af bekymringer for overudbud

Palmeolieprisen led en hård vending i denne uge midt i skyhøje lagre i Indonesien, den største producent i verden. Data indsamlet af Business Insider viser, at prisen onsdag væltede til et lavpunkt på 746, hvilket er det laveste niveau i næsten fire måneder. Det toppede med 975 i april i år.

Adskillige vigtige landbrugsvarer som kakao, appelsinjuice og olivenolie er steget til flere årtiers højder i år, da markedet reflekterede over tørken i mange lande. Palmeolie er også steget i år på grund af den øgede frygt for en El Nino.

El Nino er en katastrofal vejrbegivenhed, der fører til tørke i mange asiatiske lande som Malaysia og Indonesien. Sidstnævnte er den største palmeolieproducent i verden. Derfor er palmeolieprisen faldet, da El Nino-arrangementet er forsinket.

Samtidig er lagrene af palmeolie steget markant i de seneste måneder. Data offentliggjort af Reuters viste, at malaysiske aktier steg til det højeste niveau siden oktober sidste år, selvom landet øgede sin eksport.

Indien oplever også høje palmeolielagre, hvilket skete, da kunderne forberedte sig på El Nino. Landets import af palmeolie faldt med 26 % i september, da lagrene steg til det højeste niveau nogensinde.

Alligevel er der en sandsynlighed for, at palmeoliepriserne vil stige tilbage i de kommende måneder. For det første er olivenoliepriserne steget til et rekordhøjt niveau, hvilket kan føre til mere efterspørgsel efter palmeolie. Palmeolie bruges ofte som erstatning for olivenolie.

Samtidig er der bekymring for de aldrende palmer og lave udbytter i industrien. I en nylig rapport advarede Oil World, et forskningsselskab, om, at der var et alarmerende fald i det gennemsnitlige udbytte på grund af lav genplantning. Som sådan anslås det, at palmeolieproduktionen vil falde til 1,8 millioner tons i det næste årti.

En anden udfordring for palmeolie er, at den er anderledes end andre afgrøder som majs og sojabønner. Palmeolie tager mindst tre år at begynde at bære frugt. Derfor, mens vi har nogle høje lagre nu, er der en sandsynlighed for, at forsyningerne vil aftage i de kommende år.

Efterspørgslen er på den anden side stadig høj, fordi palmeolie bruges til at fremstille nogle af de mest populære produkter i verden. Det bruges blandt andet til fremstilling af rengøringsmidler, fødevareprodukter, is og sæbe.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.