USD/INR-prognose: signal som en stigende trekant dannes

USD/INR- kursen fortsatte sin dybe dvale efter de seneste amerikanske og indiske forbrugerinflationstal. Parret handlede til 83,20, hvor det har ligget i de seneste par måneder. Denne pris er et par point under det højeste niveau nogensinde på 83,41 og 3,45 % over det laveste punkt i år.

Inflationsdata for USA og Indien

USD/INR-parret var i søgelyset efter de seneste CPI-data for USA og Indien. Tal fra Bureau of Labor Statistics (BLS) viste, at USA’s inflation faldt fra 0,6 % i august til 0,4 % i september, selvom prisen på gas steg kraftigt i løbet af måneden.

Inflationen i USA steg med 3,7 % på årsbasis, højere end medianestimatet på 3,6 %. Kerneinflationen forblev på den anden side uændret på 0,3 % MoM og faldt til 4,1 % på årsbasis. Sidstnævnte er et vigtigt tal, da det fjerner de mest volatile produkter i økonomien.

Disse tal kom et par timer efter, at Federal Reserve offentliggjorde referater fra det sidste møde. Referatet viste, at de fleste embedsmænd støttede at sætte renteforhøjelserne på pause og holde dem på et forhøjet niveau i et stykke tid. Analytikere forventer, at Fed vil levere endnu en renteforhøjelse enten i november eller december.

USD/INR-parret konsoliderede sig også efter de opmuntrende indiske inflationstal. Ifølge landets statistikbureau faldt den samlede inflation fra 6,83 % i august til 5,02 % i september. Dette fald var bedre end medianestimatet på 5,50 %.

En anden rapport afslørede, at Indiens industriproduktion steg med 10,3 % i august. Det var en større stigning end de forventede 9,0 %. Produktionsproduktionen steg også fra 5,0 % i juli til 9,3 % i august.

Disse tal betyder, at Reserve Bank of India (RBI) balancerer landets opsving med at sænke inflationen.

USD/INR teknisk analyse

4H-diagrammet viser, at USD til INR-kursen har været i et snævert interval i de seneste par uger. Den har fundet en stærk modstand på 83.305, det højeste punkt siden 15. september. Parret er steget over 50-perioders glidende gennemsnit.

Det har også dannet et stigende trekantmønster, som normalt er et bullish tegn. Derfor er udsigterne for parret bullish. Dette synspunkt vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig over modstanden ved 83,30. Et træk over denne pris vil få den til at stige til et rekordhøjt niveau på 83,41.