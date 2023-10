Metacade lancerer spændende produktportefølje, samt partnerskaber forud for mainnet i oktober

P2E-platformen, Metacade (MCADE), lever igen op til det løfte, den gav, da projektet blev lanceret. Projektets mainnet lanceres i slutningen af oktober og forventes at åbne et væld af nye udviklinger. Projektteamet har opstillet en række produktporteføljer og partnerskaber forud for lanceringen.

Metacades Staking V2 giver 25% i afkast, når tilmeldingen lukker

Metacades staking pulje har været samtaleemnet i løbet af den sidste uge, med $412.482.335 tokens satset. Beløbet er tæt på et mål på 500.000.000 for indsatspuljen, hvilket understreger en stærk interesse.

Staking v2 varer i seks måneder og følger Staking v1, som var 100 % abonneret, hvilket hæver $250.000. Det stærke abonnement understreger den interesse, Metacade har skabt i sit fællesskab. Investorer er også tiltrukket af et afkast på 25 % på indsatte tokens. Afkastet er et usædvanligt højt afkast bakket op af et værdsat projekt. Stakers vil også have en chance for at ansøge om et livstids Metacader Pass.

Polygon-partnerskab vil låse op for spændende spilmuligheder

Tidligere på måneden annoncerede Metacade, at de har indgået et samarbejde med gaming linchpin Polygon Labs. Metacade siger, at partnerskabet vil forbedre tilgængeligheden af hundredvis af nye spil gennem Polygon. Metacades administrerende direktør, Russell Bennett, kommenterede:

Dette samarbejde har altid været en del af vores mål, drevet af vores dybe respekt for Polygon Labs’ bemærkelsesværdige arbejde og vores fælles passion for blockchain-spil. Det er trods alt tydeligt, at Polygon-protokollerne vil spille en central rolle i industriens fremtid.

Polygon har været en førende Ethereum-skaleringsløsning. Platformen har tiltrukket virksomheder, der går ind i Web 3.0 på grund af dens lave transaktionsomkostninger og høje skalerbarhed.

Metacade mener, at Polygon stemmer overens med sin forpligtelse til at levere spændende spiloplevelser. Partnerskabet er også afgørende for Metacade, da det omplaceres for at have kontrol i Web 3.0-spil.

Frigør værdi gennem spil og Transak-partnerskaber

Den eksponentielle vækst i Metacade har fået holdet til at overveje fordelagtige tilbud for fællesskabet. Nogle spændende spilpartnerskaber inkluderer Ember Sword, Heroes Holdem, Heroes Battle Arena og Great Escape. Nogle kommende partnerskaber på Metacade inkluderer Definity Legend og Oxya Origin-spillene.

Metacade gearer også til Transak ombord, en fiat-on/off-rampe-udvikler. Transak vil gøre det muligt for investorer at købe MCADE med 0% kortgebyrer via Metacade-webstedet. Partnerskaberne øger ikke kun tilgængeligheden af MCADE, men gør det også til en attraktiv investering.

Metacade: Et fællesskab af spillere, der tilbyder unikke måder at tjene på

Metacades potentiale er ikke sket ved et uheld. Holdet engagerer sig i samfundet gennem hyppige AMA’er. AMA’erne kommunikeres på forhånd via Metacades sociale medier. Alle kan stille spørgsmål og søge afklaring. De sociale har opbygget tillid, hvilket gør det muligt for samfundet at bevæge sig som én.

I fremtiden stræber Metacade efter at være et samfundsstyret økosystem. Teamet har sat øjnene på en DAO-struktur inden Q4 2024. Med overgangen kan medlemmer træffe beslutninger og bestemme enhedens retning.

Tiltrækningen ved Metacade afspejles også i dens indtægtsmodel. Annoncering, en startplads for web 3.0-virksomheder og jobannoncer vil være på Metacade. Andre er adgangsgebyrer til turneringer, præmielodtrækninger og play-to-play arkadespil.

Omvendt tjener Metacade-brugere gennem funktionerne Play2Earn, Create2Earn og Compete2Earn. En Work2Earn-funktion, der skal lanceres i 1. kvartal 2024, vil bringe Web 3.0 jobmuligheder til brugerne.

Er Matacade en god investering?

Det kommende Metacade-mainnet er toppen af kransekagen for et projekt, der allerede har taget et kæmpe spring. Mainnettet vil byde velkommen til en komplet suite af produktlanceringer og udviklinger til Metacade. Som sådan er Metacade sat til at være et fuldgyldigt projekt, der vil drive værdien og tokenprisen.

Du kan også se på de store børser, hvor MCADE er blevet noteret. Du kan købe MCADE på Uniswap, BitMart, Bitget og Coinstore, med flere annoncer på vej.

Med ovenstående er MCADE en potentiel 10x investering i fremtiden. Tokenets værdi kunne låses op fra de forskellige use cases, lister og partnerskaber.