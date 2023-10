Zilliqa (ZIL) økosystemproblemer fortsætter, mens UAW, TVL trækker sig tilbage

Zilliqa (ZIL)-prisen har bevæget sig sidelæns i de sidste to måneder, da kryptovinteren fortsætter. Tokenet handlede til $0,017 i tirsdags, et par point over det år-til-dato laveste på $0,0144. Den er faldet med mere end 54 % fra sit højeste punkt i år og med 93 % fra rekordhøjden i 2021.

Zilliqa brugermålinger skuffer

Zilliqa er et banebrydende blockchain-netværk, der er bedst kendt for at introducere sharding, en teknologi, der er blevet omfavnet af andre blockchains som Ethereum, Near Protocol og MultiverseX, tidligere kendt som Elrond.

Sharding er et lag-1-netværk, der øger netværkshastigheden på et netværk ved at skære størrelsen af blokke op i mindre stykker kendt som shards. Som et resultat er Zilliqa i stand til at håndtere tusindvis af transaktioner i sekundet til en relativt lav pris.

Zilliqas præstation har været relativt skuffende i de sidste par måneder. For det første har dets økosystem været ret inaktivt, mens kryptovinteren fortsætter. Data indsamlet af DeFi Llama viser, at Zilliqa kun har $3,2 millioner i samlet værdi låst (TVL).

DeFi TVL’erne er væsentligt lavere end for andre lag 1 og lag 2 netværk som Ethereum, Tron, BNB Chain, Polygon, Arbitrum og Base. Dette er et tegn på, at mange udviklere foretrækker alternative blockchains til at bygge deres dApps.

Yderligere data fra DappRadar viser, at mange dApps i Zilliqa ikke klarer sig godt. ZilSwap, den største DeFi-platform i økosystemet, havde kun 625 Unique Active Wallets (UAW) i de sidste 30 dage. Dens volumen faldt i den periode med 46,1 %.

I mellemtiden er Avely Finances volumen faldet med 40%, mens antallet af aktive tegnebøger kun var 255.000. Andre dApps som Luncrush og ZilPay Wallet har gjort det værre.

🌟 Just months since our launch, Avely has become the golden standard of #ZIL staking, mirroring success across multiple blockchains. Liquid staking isn’t just the future; it's here. Haven't started staking yet? The time is now with #Avely. 🚀 #DeFi #StakingRevolution #stZIL pic.twitter.com/2Mwy7K6W5y — Avely Finance (@AvelyFinance) October 16, 2023

Zilliqa prisudsigt

Det daglige diagram viser, at ZIL-kryptoprisen har bevæget sig sidelæns i de seneste to måneder. Det konsoliderer sig med 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Det er bemærkelsesværdigt, at møntens token har set dens volumen trække sig kraftigt tilbage som vist i blåt.

ZIL har også dannet et lille omvendt hoved- og skuldermønster, som er et bullish tegn. Derfor er der teknisk set en sandsynlighed for, at tokenet vil have et bullish breakout i de kommende uger. På lang sigt vil mønten dog sandsynligvis forblive under pres, medmindre dens økosystem får et gennembrud.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.