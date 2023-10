KOSPI Composite-indeks nærmer sig korrektion, efterhånden som globale risici stiger

KOSPI Composite Index fortsatte sit salg efter den relativt høgagtige pause fra Bank of Korea. Indekset, som følger det største Sydkorea, faldt med næsten 2 % torsdag. Det nåede et lavpunkt på KRW 2.415, et par point over sidste måneds lave på 2.400 KRW. Det er faldet med næsten 10 % fra det højeste punkt i år.

Bank of Korea høgagtig tone

KOSPI- indekset sluttede sig til sine globale peers i et dybt frasalg, da markedsrisiciene steg. I USA er frygt- og grådighedsindekset faldet til frygtzonen på 26, da obligationsrenterne er fortsat med at stige. Den 30-årige statsrente steg til 5 % onsdag, det højeste niveau siden 2007.

Amerikanske indekser som Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq 100 faldt onsdag med mere end 1 %, da disse risici steg. Tilsvarende faldt Kina A50-indekset i Asien med over 2,45 %, mens BIST 100 styrtede med over 3,36 %. Det ser ud til, at investorerne bliver nervøse for verdensøkonomiens tilstand.

Krige i Ukraine og Israel er i gang, mens Iran har anmodet OPEC om at placere en olieembargo til Israel. Som et resultat er prisen på råolie steget kraftigt, hvor Brent handles til $92, og WTI er flyttet til $88. Sydkorea lider, når energipriserne stiger, da det er en nettoimportør.

KOSPI-indekset faldt også efter den seneste rentebeslutning fra Bank of Korea. Som det var almindeligt forventet, besluttede banken at holde renten uændret på 3,50 %, hvor de har været de seneste måneder.

Banken bemærkede, at den kunne genoptage renteforhøjelserne igen, hvis inflationen forbliver stædigt høj. De fleste analytikere forventer dog, at den vil lade renterne være uændrede indtil 2024, hvor den vil levere flere nedskæringer.

Den sydkoreanske økonomi gennemgår en lang periode med afmatning, da eksporten af nøgleprodukter som halvledere kæmper. De seneste data viste, at økonomien voksede med 0,6 % i 2. kvartal, mens inflationen er faldet til 2,3 % fra sidste års højeste på 6,3 %.

KOSPI indeks teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at KOSPI Composite-indekset har været under intenst pres i de seneste par måneder. Det toppede med KRW 2.673 i august og er faldet med næsten 10 %. Det betyder, at indekset nu nærmer sig et korrektionsmarked.

Senest styrtede aktierne under støtten på KRW 2.480, det laveste sving i august. Det har også bevæget sig under de 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), mens Relative Strength Index (RSI) er drevet nedad.

Derfor er udsigterne for KOSPI-indekset bearish, hvilket kan se, at det bevæger sig ind i en korrektion. En korrektion sker, når et aktiv falder med mindst 10 % fra dets top.

