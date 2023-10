Min kontrariske USD/MXN-prognose var rigtig: hvad nu for Mexico peso?

USD/MXN- kursen fortsatte med at stige, mens stigningen i US-dollarindekset (DXY) fortsatte. Parret steg til et højdepunkt på 18,50, det højeste punkt siden 24. marts. Den er steget med over 10 % fra sit laveste niveau i år.

Der er fortsat risiko for DXY og USA

Copy link to section

Den mexicanske peso var en af de bedst præsterende vækstmarkedsvalutaer i år. På sit højeste i august steg valutaen med over 25 % fra dets laveste niveau i 2021. Dette opsving skete, da den mexicanske økonomi udnyttede den vendende amerikanske økonomi.

Mexico har gjort det godt i de sidste par måneder, hjulpet af konceptet med nearshoring, efterhånden som spændingerne mellem Kina og USA stiger. Mange virksomheder, herunder Tesla, flytter nogle af deres aktiviteter til landet.

For nylig er USD/MXN-parret dog vendt, efterhånden som det amerikanske dollarindeks er hoppet. DXY-indekset, som følger dollaren mod en kurv af valutaer, steg til $107, det højeste niveau siden november sidste år.

Den amerikanske dollar er steget kraftigt, da Federal Reserve har været ret høgeagtig i de sidste par måneder. Det har hævet raterne til mellem 5,25 % og 5,50 %, det højeste niveau i mere end 20 år.

Som et resultat er renterne på amerikanske statsobligationer steget til deres højeste niveauer i årtier. De 10-årige og 30-årige renter er steget til henholdsvis 5,01% og 4,85%. De kortere obligationsrenter er også steget kraftigt, hvilket har skubbet mange mennesker i Mexico til at begynde at flytte til USD’ens sikkerhed.

USD/MXN-parret er også vendt tilbage på grund af den mexicanske centralbanks duebeslutninger. Det har ladet priserne være uændrede i de seneste par minutter og pegede på en rentenedsættelse i midten af 2024. Dette skete, da Mexicos inflation fortsatte med at falde.

USD/MXN teknisk analyse

Copy link to section

USD/MXN-diagram af TradingView

Jeg skrev en relativt modstridende USD til MXN-prognose i august, da parret var ved at falde. På det tidspunkt forudsagde jeg, at parret ville hoppe tilbage, med henvisning til det faldende kilemønster, der var ved at danne sig. En kile er et af de mest populære vendemønstre. Parret dannede også et lille dobbeltbundsmønster på 16.64.

For nylig har USD/MXN-prisen bevæget sig over det 200-dages glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at køberne har kontrol. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtigste modstandspunkt på 19,40, det laveste sving i marts 2022.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.