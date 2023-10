USD/ARS, S&P Merval-indekset på rekordhøje niveauer forud for valget: hvad nu?

USD/ARS og S&P Merval-indekset vil være i søgelyset i de kommende dage, når Argentina går til sit valg, der har stor betydning. MERVAL-indekset har været et af de bedst præsterende indeks i år og er steget med over 178 %. På den anden side er den argentinske peso kollapset til sit rekordlave niveau.

Argentina-valg forude

Argentinske aktier har været i en stærk udvikling i år, selvom økonomien gennemgik sin mørkeste periode nogensinde. MERVAL-indekset, som følger de 20 største virksomheder i landet, er steget med 178 % i år i lokal valuta. Dets årlige afkast i de seneste fem år ligger på 75,84 %, hvilket er højere end dets globale afkast.

Argentina-aktierne er steget, mens investorerne håber, at regimeskifte og billige værdiansættelser vil være med til at ændre økonomien. Det er også steget, da investorerne fortsat er optimistiske med hensyn til en redningspakke fra Den Internationale Valutafond (IMF). Kina har også for nylig udvidet 6,5 milliarder dollars til Argentina gennem en valutaswap, som de to regeringer står over for.

Alligevel går Argentinas aktier og pesoen en usikker fremtid i møde, da et vigtigt valg nærmer sig. Vælgerne går til valget på søndag for at vælge deres præsident. De bedste kandidater er Javier Milei fra Freedom Advances, Patricia Bullrich og Sergio Massa. De fleste analytikere forventer, at Milei vinder.

Milei har givet nogle radikale løfter, herunder at flytte til den amerikanske dollar og radikale ændringer i centralbanken. Han har også lovet at reducere de offentlige udgifter i et forsøg på at reducere budgetunderskuddet.

Den næste argentinske præsident står over for store udfordringer forude. Inflationen er steget, valutaen har mistet sin værdi, mens IMF venter på sine 43 mia. Landbrugssektoren, en stor del af økonomien, er også kollapset. Argentina importerer nu fødevarer fra f.eks. Brasilien.

Udsigter for Merval og Argentina peso

Merval-diagram af TradingView

Udsigterne for både S&P Merval og Argentina peso er usikre forud for valget. Mens Merval-indekset ligger på et rekordhøjt niveau, er ARS kollapset til et rekordlavt niveau.

Jeg formoder, at argentinske aktier vil trække sig tilbage i de kommende uger, da de er blevet ret dyre. Merval-indekset er steget med mere end 3.210% fra det laveste niveau under pandemien. I de fleste tilfælde ender sådanne parabolske bevægelser med en vending, når de går ind i distributionsfasen af Wyckoff-modellen.

Den argentinske peso vil forblive under pres efter valget, især hvis Milei vinder. Analytikere er skeptiske over for, hvordan han vil implementere dollarisering, da landet skal have ressourcer for at opnå det. Derfor vil USD/ARS-parret fortsætte med at stige med den officielle kurs, der forventes at nå 400.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.