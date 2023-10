Rich Dad, Poor Dad forfatter leverer en $2,7 billioner BTC, Chainlink, Solana, XRP, AAVE forudsigelse

Kryptovalutaer, især Bitcoin, har klaret sig godt i de sidste par uger. Efter bundet til $24.800 i september, er BTC steget til $30.000. Dette tyreløb har vækket kryptoinvestorer, med vigtige altcoins som XRP, Solana, Chainlink, Quant og Hedera Hashgraph skyhøje.

Bitcoin ETF håber

Copy link to section

Interessant nok, mens Bitcoin er faldet fra dets rekordhøje niveau på $67.000 til de nuværende $30.000, har det overgået nøgleaktiver, som er elsket af investorer. Det har klaret sig bedre end guld, som også nærmer sig sin rekordhøjde.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bitcoin er steget med næsten 400 % i de seneste fem år, mens guld er steget med 62 %. Derudover har Bitcoin gjort det bedre end teknologiaktier, hvor Nasdaq 100-indekset er steget med mindre end 200% i denne periode.

Det vigtigste er, at investorer synes at tro, at Bitcoin er en bedre investering end amerikanske langsigtede statsobligationer, som ofte ses som sikre havn. Som jeg skrev i sidste uge, er de største ETF’er som iShares 20+ Year Treasuries (TLT) og Vanguard Long-Term Bonds (VGLT) styrtet til det laveste niveau i næsten et årti.

Der er tre hovedårsager til, at BTC-prisen stiger, da renten er på det højeste niveau i mere end to årtier. For det første forventer analytikere, at Securities and Exchange Commission (SEC) snart vil godkende en Bitcoin ETF. Dette skridt vil sandsynligvis føre til flere tilstrømninger fra institutionelle investorer.

For det andet er Bitcoin-forsyningen ved at løbe tør. Over 19,6 millioner mønter er allerede blevet udvundet, og tempoet vil aftage efter den næste Bitcoin-halvering. Og endelig akkumulerer Bitcoin-hvaler som MicroStrategy stadig mønterne.

https://www.youtube.com/watch?v=aa3TnwGoJ_A

Robert Kiyosakis Bitcoin-prognose

Copy link to section

Robert Kiyosaki, den velkendte forfatter til Rich Dad, Poor Dad, mener, at Bitcoin-prisen har mere plads til at køre. Han forventer, at priserne vil stige til $135.000 i de næste par år.

Gold will soon break through $2,100 and then take off. You will wish you had bought gold below $2,000. Next stop gold $3,700. Bitcoin testing $30,000. Next stop Bitcoin $135,000. Silver from $23 to $68 an ounce. Savers of fake dollars F’d. Please tell your friends to “Wake up.”… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 20, 2023

Hvis hans forudsigelse er korrekt, betyder det, at Bitcoins markedsværdi vil stige til mere end $2,7 billioner. Bitcoins markedsværdi er steget til over 600 milliarder dollars. Hvis det var en virksomhed, ville Bitcoin være den 10. største virksomhed i verden.

Hvis denne forudsigelse er korrekt, betyder det også, at andre altcoins også vil hoppe. Bitcoin har en tæt sammenhæng med altcoins som Ethereum, Solana, XRP, Chainlink og Hedera Hashgraph. Da den sprang til $30.000 i mandags, ramte Ethereum-prisen $1.700, mens Chainlink og Solana sprang til henholdsvis $10.70 og $31.

Chainlink-prisstigning er for det meste på grund af den voksende tendens til tokenisering, handlingen med at konvertere aktiver til tokens. Jeg skrev for nylig, at JPMorgan havde gennemført sin første tokeniserede handel med Blackrock og Barclays. Også London Stock Exchange (LSEG) sagde, at den overvejede også at gå ind i tokenisering.

Solana er på den anden side hoppet, efter at FTX Estate flyttede for at satse nogle af SOL-tokenserne. Inden da forventede de fleste investorer, at boet ville sælge tokens, hvilket ville presse prisen.

Fidelity @DigitalAssets Director of Research Chris Kuiper discusses #Bitcoin and its potential as a breakthrough technology, superior form of money, & new asset class with @NatBrunell. pic.twitter.com/2mQdukBN27 — Michael Saylor⚡️ (@saylor) October 20, 2023

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.