Bitcoin vs US Treasuries: Hvorfor BTC er bedre end VGLT, TLT, BND ETF’er

Bitcoin (BTC)-prisen har klaret sig godt i år og trodser tidligere forudsigelser om, at den ville kollapse i et højrentemiljø. Mønten er steget med mere end 100 % og har overgået Nasdaq 100, guld og andre aktiver.

Det vigtigste er, at Bitcoin slår statsobligationer. Den 10-årige rente sprang til 5 % i mandags, det højeste niveau siden 2007. På samme måde steg den 30-årige statsrente til over 5,10 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

BTV vs Treasuries diagram af TradingView

Sagen om Bitcoin

Copy link to section

Bitcoin-prisen er stadig meget lavere end dens højeste rekord på $67.000. På trods af dette nedbrud har mønten dog vist sig som en af de bedst ydende aktiver i verden. Den er allerede steget med mere end 35 millioner procent siden starten.

Der er flere grunde til, at Bitcoin giver mening som en investering. For det første har BTC været en overlevende gennem årene. Den trivedes efter Mt.Gox’ kollaps i 2014. På det tidspunkt troede mange bjørne, at mønten ikke ville overleve.

Yderligere har den overlevet andre sorte svanebegivenheder som sammenbruddet af Terra og FTX. Alene disse implosioner førte til over 50 milliarder dollars i tab for investorer. Derudover overlevede Bitcoin Covid-19-pandemien og klarer sig godt i denne periode med høje renter.

For et par år siden ville det være uforståeligt at forestille sig, at Bitcoin handles til $30.000 i en periode med høje kurser. Kurserne er steget fra nul, hvor de holdt sig efter den globale finanskrise (GFC) til 5,50 %, det højeste punkt i mere end to årtier.

Derfor betyder disse begivenheder, at Bitcoin ikke nødvendigvis er forskellig fra andre aktiver som aktier og guld. For det første faldt aktierne også, da kurserne begyndte at stige i 2022, og de forsøger nu at vende tilbage.

Der er en anden sag. For det første, i modsætning til statsobligationer, har Bitcoin et begrænset udbud på 21 millioner mønter. 19,5 millioner af disse er allerede udvundet, mens næste års halvering vil besværliggøre minedrift. Derfor giver det mening at investere i et begrænset aktiv, der har klaret sig godt gennem årene.

BREAKING: Bitcoin jumps nearly 15% today on news that Blackrock is preparing for a Bitcoin ETF launch.



Data on the Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) website is being used as evidence that Blackrock is preparing for the ETF's launch.



An SEC approval of the ETF… pic.twitter.com/WYvzIzJxKP — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 24, 2023

Statsobligationer har en forhøjet risiko

Copy link to section

Mens Bitcoin-prisen er steget kraftigt, er store statslige ETF’er faldet i de seneste par år. iShares 20+ Year Treasury ETF (TLT), Vanguard Long-Term Bond ETF (VGLT) og Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND) er styrtet.

Det er let at forstå, hvorfor dette sker. Amerikas regering har fortsat udgifterne, hvilket har presset det samlede underskud til næsten 2 billioner dollars i det sidste regnskabsår. Statsgæld er steget til over 33,6 billioner dollars.

Samtidig er omkostningerne ved at betjene denne gæld steget. Regeringen brugte over 800 milliarder dollars alene i renter. Der har regeringen stadig råd til at betale denne gæld tilbage, men byrden bliver for stor.

I lang tid var Amerika i stand til at rejse et hvilket som helst beløb, da lande som Kina, Saudi-Arabien, Japan og Schweiz var villige til at købe. Nu dumper mange af disse regeringer deres besiddelser. Konsekvensen er, at indenlandske købere vil have brug for højere rente for risikoen.

Hvad værre er, USA står over for et stort dobbeltfald i de næste par år. Den samlede gæld vil snart krydse $50 billioner, mens socialsikring vil løbe tør for midler i mellem 2030 og 2032. Forsvarsudgifter vil snart ramme $1 billioner.

Desværre er ingen parti villige til at gøre det rigtige for at reducere udgifterne og endda balancere budgettet, hvilket betyder, at tingene vil gå fra slemt til værre.

Derfor gør al denne modvind det ekstremt risikabelt for folk at investere i VGLT og TLT ETF’er. Jeg formoder, at USA vil miste sin endelige Triple-A rating i de næste par år, hvilket vil gøre tingene værre. Derfor giver det mening at investere i Bitcoin og endda guld, som har et begrænset udbud.

https://www.youtube.com/watch?v=kuNCfkDtPNk&pp=ygUURmVkZXJhbCBSZXNlcnZlIGNuYmM%3D

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.