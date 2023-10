Kryptovalutaer havde en stærk præstation denne weekend, selvom krisen i Israel og obligationsmarkedet fortsatte. Bitcoin steg til over $30.000 for første gang i flere måneder, mens vigtige altcoins som Chainlink (LINK), Pepe, Aave, Aptos og Quant fortsatte deres opadgåend trend.

Teknologisk indtjening forude

Kryptovalutaindustrien vil være relativt afdæmpet i denne uge uden planlagte store nyhedsbegivenheder. Derfor vil de vigtigste katalysatorer være det vedvarende håb om, at Securities and Exchange Commission (SEC) vil tillade en spot Bitcoin ETF. Analytikere hos JP Morgan forventer, at agenturet gør det i løbet af de næste par måneder.

Traders vil også fokusere på den kommende teknologiske indtjening fra virksomheder som Microsoft, Alphabet, Meta og Amazon. Dette er vigtige resultater, fordi disse er de største virksomheder i verden med en samlet markedsværdi på næsten 4 billioner USD. De er også de største bestanddele af S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene.

For nylig har kryptovalutaer afveget fra amerikanske aktier. Mens nøgleindeks som S&P 500 og Nasdaq 100 er trukket tilbage, er Bitcoin hoppet. Den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer er steget til over 1,13 billioner dollars.

Den anden vigtige katalysator at se vil være de kommende amerikanske BNP-data, der er planlagt til torsdag. Disse tal vil give flere oplysninger om økonomiens tilstand. De vil også gå langt for at afgøre, hvad Fed vil gøre på det næste møde.

De amerikanske BNP-tal kommer på et tidspunkt, hvor frasalget på obligationsmarkedet er intensiveret, hvor den 30-årige rente er steget til det højeste niveau i mere end et årti.

Memeinator token-salget tager fart

I mellemtiden fortsatte Memeinator, den kommende kryptovaluta, sit token-salg med succes. Tokenet har rejst over $817k i de sidste par uger, da efterspørgslen efter tokenet fortsætter med at stige.

Til at begynde med er Memeinator (MMTR) en kryptovaluta, der søger at blive guldstandarden i meme-møntindustrien. Det vil den gøre ved at være en meme-mønt med et kunstig intelligens (AI)-værktøj indbygget.

Ifølge hvidbogen, 62,5% af tokens går til offentligheden, mens 15% vil gå til markedsføring og CEX-lister. De andre tokens vil flytte til udvikling, udveksling af likviditetsforsyning og konkurrencepulje. Du kan købe MMTR-tokenet her.

Så er det sikkert at købe tokenet? Nogle analytikere mener, at det giver mening at allokere en lille del af din portefølje på præ-salg tokens. Selvom ikke alle disse tokens vil klare sig i sidste ende, vil nogle gøre det. Og som vi så med Pepe, er det nemt at blive meme-millionær ved at investere et lille beløb. Men ligesom med andre aktiver bør du kun investere kontanter, du har råd til at tabe.

