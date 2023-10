Vurderer Cardanos potentielle bullish-udbrud, når ADA udskriver faldende kilemønster

Digital token Cardano (ADA) registrerede bullish handlinger, da kryptomarkedet oplevede et bredt funderet rally inden for den seneste uge. Altcoinen klatrede fra $0,247-niveauet den 19. oktober til sin nuværende pris på $0,280 efter vedvarende opsider i løbet af de sidste seks dage.

ADA 7-day chart on Coinmarketcap

Som følge heraf steg ADA med mere end 14% i sit syv-dages diagram. Ydeevnen forbliver imponerende på trods af, at altcoin er langt fra dens $3,10 ATH den 2. september 2021.

I mellemtiden ser Cardano ud til at være klar til at udvide sine nuværende optrends, da den viser bullish signaler. Altcoinen har skabt et faldende kilemønster, der fremhæver kommende optrends for digitale mønter. Opsætningen bekræfter, at tyre støt har overstrålet bjørne, hvilket ofte fører til et opadgående udbrud.

Men handlende bør overveje den øverste trendlinje, når de handler med dette mønster. En pause ud over grænsen, som giver en lukrativ købsmulighed, vil bekræfte det forestående bullish-udbrud.

Cardanos støtte- og modstandsniveauer

Source – TradingView

ADAs seneste prisbevægelser har etableret $0,25 som en pålidelig support. Værdiområdet har været afgørende for tokens udsving, hvilket bekræfter dets betydning.

I mellemtiden har kryptoen den oprindelige betydelige modstand på $0,30, hvilket forbliver afgørende, da det tidligere fungerede som ADA’s supportniveau.

Moving Average Convergence Divergence Line understøtter kortsigtede opsving for ADA, da den svajer ud over MACD-signallinjen. Også det relative styrkeindeks svævede over 55, hvilket tyder på en bullish styrke.

Ikke desto mindre udviser Cardano en nedadgående tendens, når den vurderer sin struktur på mellemlang og lang sigt. Entusiaster bør være forsigtige og overveje kortsigtede muligheder.

Det faldende wedge-setup og positive indikatorer bekræfter en potentiel kortsigtet stigning for ADA. Handlende skal muligvis se støtten ved $0,25 og modstanden ved $0,30, når de vurderer tokens breakout-potentiale.

Et træk under fodfæstet på $0,25 vil se, at ADA rammer den næste støtte til $0,22, mens solide opsving ud over $0,30 kan byde velkommen til et jævnt sejl over forhindringen ved $0,42.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.