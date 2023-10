Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) er marginalt nede i forlængede timer, selvom det rapporterede bedre end ventede resultater for sit tredje kvartal.

AWS var på linje med forventningerne i 3. kvartal

Aktionærer virker tvivlsomme, fordi Amazon Web Services – traditionelt det stærkeste segment af tech- giganten, steg 12 % år-til-år til 23,1 milliarder dollar, hvilket kun var på linje med forventningerne.

AWS genererede dog 7,0 milliarder dollars i driftsresultat til Amazon i dets nyligt afsluttede kvartal mod 5,4 milliarder dollars for et år siden. På CNBCs ” Closing Bell: Overtime ” sagde Paul Hickey – medstifter af Bespoke Investment Group:

Det er en meget stor del af Amazons forretning. Du vil gerne se den styrke, især da de diskuterede det i deres sidste indtjeningsopkald. De talte om at se en pickup i det.

Sidste måned annoncerede Amazon.com Inc en investering på 4,0 milliarder dollar i Anthropic for at udvide sit fodaftryk inden for kunstig intelligens, som Invezz rapporterede her.

Amazon udsendte ikke en imponerende vejledning

Investorerne er også lidt bekymrede, fordi den fremtidige guidance ikke var særlig spændende.

Amazon efterlyser nu 160 til 167 milliarder dollars i salg i fjerde kvartal mod analytikere på 167,2 milliarder dollars. Alligevel sagde JMP Securities-analytiker Nick Jones til Yahoo Finance i dag:

De har fokus på omkostningskontrol, og de udnytter virkelig deres infrastruktur. Driftsindtægtsmargener ser rigtig gode ud… e-handel fortsætter med at vinde andel.

Forventningerne til driftsindtægter på $7,0 milliarder til $11 milliarder i Q4 overgik dog Street-estimaterne. Amazon-aktien er i øjeblikket oppe tæt på 40% år-til-dato.

Bemærkelsesværdige tal i Amazons indtjeningsmeddelelse for tredje kvartal

Tjente 9,9 milliarder dollars mod 2,9 milliarder dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også fra 28 cent til 94 cent

Omsætningen steg 13% år-til-år til 143,1 milliarder dollars

Konsensus var 59 cents en andel på 141,5 milliarder dollars omsætning

Driftsindtjeningen mere end firdoblet til 11,2 mia

Bemærk, at FTC gik sammen med 17 stater i september for at indgive en klage mod Amazon (læs mere). Men ifølge Nick Jones:

I don’t think [investors should be very concerned. We don’t see any of Amazon’s practices as illegal. We think the [accusations] are overdone.

Han ser heller ikke, at en forbrugerafmatning er så stor en trussel for Amazon.

Annonceforretningen klarede sig godt i tredje kvartal

Annoncering fortsatte med at være en solid forretning for Amazon i 3. kvartal – og indbragte $12,1 milliarder i salg mod $9,6 milliarder i samme kvartal sidste år.

Eksperter, til sammenligning, havde efterlyst 11,6 milliarder dollars i stedet, ifølge indtjeningspressemeddelelsen. JMP Securities’ Jones tilføjede:

Annoncering fortsætter med at overgå, hvilket giver en masse opadrettede margin. De trækker på forskellige håndtag for at give investorerne det, de leder efter – hvilket er en bedre driftsmargin.

First look at our new Amazon Ads GenAI capability (in beta). All sellers or brands need to do is upload a product photo and description to quickly create unique lifestyle images that will help customers discover products they love. https://t.co/FPvjb72fyj pic.twitter.com/unxcrx1d8l — Andy Jassy (@ajassy) October 25, 2023

Andre bemærkelsesværdige tal i indtjeningsmeddelelsen inkluderer en årlig vækst på 7,0 % i onlinebutiksalget til 57,3 milliarder dollar og en stigning på 14 % i omsætningen fra abonnementstjenester til 10,2 milliarder dollars.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.