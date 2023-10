Shein har netop annonceret planer om at købe Missguided

Shein – online fast-fashion -forhandleren siger, at den køber Missguided fra den London-baserede Frasers Group PLC for at udvide sin globale rækkevidde.

Shein vil begynde at sælge Missguided-produkter på sin hjemmeside

Copy link to section

Shein forventer, at opkøbet vil bidrage til at forbedre sin markedsandel.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Frasers Group vil beholde både fast ejendom og arbejdsstyrke fra det kvindefokuserede tøjfirma. Men fremstillingen af dets produkter vil nu stå hos Shein, som også vil sælge dem som et selvstændigt mærke på sin egen og Missguideds hjemmeside.

Meddelelsen kommer omkring et par måneder efter, at Shein annoncerede en aftale med Forever 21 for at styrke sit fodaftryk inden for billigt tøj og tilbehør, som Invezz rapporterede her.

https://www.youtube.com/watch?v=Nz7voRjiyuc

Shein så sin omsætning springe med hele 8,0 milliarder dollars til anslået 24 milliarder dollars i 2022. Detailhandleren har angiveligt planer om at blive børsnoteret i USA.

Finansielle detaljer om Shein-Missguided-aftalen er stadig ukendte

Copy link to section

Den nævnte aftale vil licensere Missguided’s IP (intellektuel ejendom) til et joint venture mellem Nitin Passi (grundlægger af Missguided) og Shein ved navn Sumwon Studios, som vil drive brandet.

Finansielle detaljer om aftalen mellem Shein, der har en kundebase på over 150 millioner og Missguided, blev ikke offentliggjort i mandags.

🇨🇳🇮🇱 Online Chinese retailer SHEIN has BANNED selling ISRAELI flags on their website, PAUSED their collaboration with the country’s influencers and also CANCELLED free delivery services to the ISRAEL. pic.twitter.com/dlavBN7hcL — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 28, 2023

Bemærk, at Frasers Group brugte lidt over $24 millioner på at købe Missguided ud af konkurs i 2022. Donald Tang, administrerende formand for Shein sagde i dag i en pressemeddelelse :

Shein sigter mod at genoplive Missguided-mærket ved at udnytte dets unikke brandpersonlighed og sætte skub i dets globale vækst gennem Sheins on-demand-produktionstilstand, enestående e-handelsekspertise og globale rækkevidde.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.