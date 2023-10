Metacade-prisen (MCADE) accelererer, idet partnerskaberne fortsætter

Metacade (MCADE) pris har iscenesat et stærkt opsving i de sidste par uger som håb om en spot Bitcoin ETF Rose. Tokenet steg også i vejret, da Metacade fortsatte med at skabe partnerskaber med nogle af de største platforme i kryptoindustrien. Efter at være faldet til $0,0046 tidligere i oktober, steg Metacade til et højdepunkt på $0,0073, hvilket var et spring på 70%.

Metacade-partnerskaber fortsætter

Metacade har ligesom andre kryptovalutaer jublet over de seneste begivenheder, hvor Bitcoin steg fra $24.800 til over $35.000. Da det steg, krydsede BTC det vigtige psykologiske niveau på $30.000. Det sprang også over nøgleniveauet på $32.000, det foregående år til dato højdepunkt.

Bitcoin sprang, da håbet om, at Securities and Exchange Commission (SEC) vil acceptere spot Bitcoin ETF’er steg. Virksomheder som Blackrock, Invesco, Franklin Templeton og Cathie Wood’s Ark har ansøgt om en ETF. Nogle, som Blackrock, er begyndt at se deres ETF ved at købe BTC.

Bitcoins stigning har udløst en stærk stigning på tværs af altcoin-markedet. Ethereum steg over $1.800, mens den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer sprang til over $1,3 billioner. Dette forklarer også, hvorfor Metacade-prisen er steget.

Metacade har også annonceret adskillige partnerskaber i de sidste par uger. Tidligere på måneden samarbejdede Metacade med Polygon Labs, det næststørste lag-2-netværk i verden. Partnerskabet er fokuseret med brugererhvervelse, test og adoption af flere brugere på Polygon-økosystemet.

Metacade lancerede også Metacade staking V2. Indsats er en proces, hvor investorer belønnes bare for at holde krypto-tokens. Disse belønninger kommer fra de indtægter, som et netværk genererer.

Som en del af Metacade staking V2 får indehavere flere funktioner som rabatter, flere tilbud og yderligere eksklusive tilbud fra deres spilpartnere. Over 400 millioner MCADE-tokens blev satset i de første par dage, efter at funktionen gik live.

Metacade har også samarbejdet med flere andre virksomheder, da udviklerne søger at opbygge et mere robust fællesskab. Nogle af disse partnerskaber er blandt andet med GLMRApes, Heroes Battle Arena, Definity Legend, EV.io og Battle City HQ.

GameFi har en stærk fremtid

Til at begynde med er Metacade en relativt ny virksomhed, der sigter mod at blive en førende spiller i spilindustrien. Udviklerne har lært af de første virksomheder i sektoren som Axie Infinity, The Sandbox og Decentraland.

I første omgang vil platformens mål være at skabe en dynamisk virtuel platform, hvor spillere kan netværke, interagere og spille spil. Analytikere mener, at industrien har en stærk fremtid, efterhånden som blockchain-teknologien vinder popularitet.

Hvis dette sker, vil Metacade spille en central rolle i GameFi-industrien. Når det gør dette, vil MCADE-indehavere drage fordel, når token-prisen stiger, og som indsatsbelønninger stiger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.