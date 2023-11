GBP/INR: Pund til rupee udsigter forud for BoE rentebeslutningen

Vekselkursen mellem pund og indisk rupee (GBP/INR) har bevæget sig sidelæns i de seneste par dage, mens investorer venter på den kommende Bank of England (BoE) rentebeslutning. Parret handlede torsdag til 101,40, hvor det har været siden sidste uge af oktober. Det er faldet med mere end 6 % fra det højeste punkt i år.

BoE rentebeslutning

GBP til INR-parret vil være i søgelyset på torsdag, da BoE holder sit pengepolitiske møde. Økonomer mener, at centralbanken vil følge fodsporene fra Federal Reserve og Den Europæiske Centralbank (ECB).

ECB lod renten være uændret på rekordhøje 4,0 % på sit møde i oktober. I sin udtalelse sagde Christine Lagarde, at pausen var nødvendig, da banken observerer økonomiens tilstand.

De seneste europæiske data viser, at den samlede forbrugerinflation faldt til 2,9 % i oktober. Yderligere data viste, at blokken faldt sammen i tredje kvartal. Derfor er der sandsynlighed for, at banken vil holde renten uændret på kort sigt.

Tilsvarende besluttede Federal Reserve at lade renterne være intakte mellem 5,25 % og 5,50 %, det højeste punkt i årtier.

Derfor vil BoE sandsynligvis lade renterne være intakte på 5,25 %. I modsætning til Fed og ECB er BoE et vanskeligere sted, da landets inflation forbliver over 6 %, mens økonomien er ved at aftage.

Flere renteforhøjelser fra BoE kan have en negativ indvirkning på den britiske økonomi, som gennemgår en stor afmatning. I en nylig note advarede Den Internationale Valutafond (IMF) om, at Storbritannien vil være den langsomst voksende økonomi i G7.

Indien har det til gengæld godt hjulpet af den relativt billige energi fra Rusland. Økonomien er steget fra 468 milliarder dollars i 2000 til over 3,3 billioner dollars. Det passerede for nylig Storbritannien for at blive den 5. største økonomi i verden.

GBP/INR teknisk analyse

GBPINR-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at valutakursen mellem pund og rupi har været i en stærk bearish trend i de sidste par måneder. Parret har bevæget sig under 23,6% Fibonacci Retracement niveau. Det har også krydset det 50-dages glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at bjørne har kontrol.

Derfor er udsigterne for parret bearish, med den næste vigtige støtte på 100,22, det laveste sving den 3. oktober. En pause under denne støtte vil se den falde til 50% retracement point ved 96,50.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.