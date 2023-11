Indien søger energidiversificering midt i Qatars tidligere mænds dom

Med Israel-Palæstina-krigen, der eskalerer yderligere, bliver flere lande i regionen trukket ind i konflikten.

Med hensyn til afsmittende virkninger på energisikkerheden er Saudi-Arabien, Irak, De Forenede Arabiske Emirater og Kuwait alle blandt de ti største eksportører af råolie globalt.

I et tidligere stykke diskuterede vi muligheden for $150,0 råolie midt i geopolitisk uro og militæraktion.

Ifølge Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023 (EI) tegnede Mellemøsten sig for henholdsvis 32,8 % og 17,8 % af råolie- og naturgasproduktionen.

Da Israel begynder sin offensiv på jorden, er det umuligt at måle, hvor længe krigen kan vare.

Senest har houthierne i Yemen erklæret krig mod Israel, og der er alvorlige bekymringer om muligheden for iransk aggression.

Spændinger mellem Indien og Qatar

Forholdet mellem de to lande er blevet rystet af nyheden om, at Doha har pålagt 8 tidligere indiske flådeofficerer dødsstraf.

De indiske statsborgere var ansat af Al Dahra Company, en agribusiness-aktør, og blev varetægtsfængslet i august 2022 efter at være blevet anklaget for at deltage i spionage.

Denne situation har forårsaget stor bekymring for de dømtes familier såvel som for Indiens regering, da der ikke er givet nogen oplysninger om de specifikke anklager.

Naturgasforsyning

Ifølge EI-rapporten producerede Qatar 178,4 milliarder kubikmeter (BCM) naturgas i 2022, hvilket svarer til 4,4% af verdens samlede.

Med hensyn til eksport eksporterede Qatar 63,9 % af sin samlede produktion i 2022, hvilket svarede til 21,0 % af den globale eksport.

Dette giver en vigtig kilde til indtægter og udenlandsk valuta for Qatars regering og virksomheder.

Indien er til gengæld den næststørste importør af naturgas med 28,4 BCM svarende til 5,2 % af den globale efterspørgsel, kun efter Kina.

Sidste år importerede Indien 14,7 BCM fra Qatar, dvs. 12,9% af Qatars samlede eksport.

På nuværende tidspunkt er Indien meget afhængig af energiprodukter fra Qatar, som udgør 54,0 % af Indiens naturgasimport til en værdi af 8,32 milliarder USD (6,82 milliarder GBP) i 2022-23, med langsigtede kontrakter på plads indtil april 2028.

En forværret tillid til partnerskabet kan dog presse Indien til at reducere omfanget af Qatars import betydeligt.

Diversificering

Som verdens hurtigst voksende økonomi har Indien en enorm appetit på naturgas, som forventes at vokse hurtigt i det kommende årti.

I øjeblikket består omkring 6,2 % af Indiens energimix af naturgas, men dette forventes at stige markant til 15,0 % i 2030.

Tidligere på måneden forudsagde det Paris-baserede International Energy Agency (IEA) Indiens naturgasefterspørgsel til at vokse med 8,0 % om året fra 2022 til 2026.

Dette afspejler landets positive væksthistorie samt fokus på specifikke energiintensive sektorer, herunder gødning.

Tidligere i år fortalte Great Eastern Energy Corporation Limiteds administrerende direktør og administrerende direktør Prashant Modi til S&P Commodity Insights, at

I de kommende år kan denne (efterspørgsel efter naturgas) vokse over fem gange…

Petronet, Indiens største naturgasimportør, er i gang med at bygge nye faciliteter og udvide eksisterende kapacitet til en værdi af 40.000 crore (£3,9 milliarder) inden for fire år.

Men med stigende spændinger høster Qatar muligvis ikke fordelene så meget, som de ville have ønsket.

Mozambique

Måske mest betydningsfuldt er Cabo Delgado-gasprojektet, en enorm reserve spredt over 7.500 hektarer, der er genoptaget driften efter en to-års forsinkelse efter løsningen af væsentlige sikkerhedsproblemer.

Indiens udenrigsminister S Jaishankar besøgte Mozambique i april 2023, hvilket har hjulpet med at fremskynde projektet på 64 billioner kubikfod (TCF).

Tilsammen har ONGC Videsh (OVL), Bharat PetroResources (BPRL) og Oil India (OIL), tre indiske offentlige virksomheder, en ejerandel på 30 % i projektet for flydende naturgas på $20 milliarder.

I løbet af de seneste fem år er den indiske import af kulbrinter fra Mozambique vokset tredoblet, og den skal udvides yderligere, hvis megagasprojektet kan levere rentabel økonomi.

UAE

Tidligere i år indgik Indian Oil Corporation (IOC) en aftale med Abu Dhabi Gas Liquefication Co Ltd om en langsigtet LNG-salgs- og købsaftale.

UAE, som tegner sig for omkring 40 % af Indiens LNG-import, skal forsyne IOC med 1,2 millioner tons årligt LNG fra 2026 og frem i en periode på 14 år.



IOC har også indgået en aftale med TotalEnergies om at levere 0,8 tons LNG om året i en periode på 10 år fra 2026.

Sådanne strategiske kontrakter vil spille en vigtig rolle i at sikre Indiens energibehov i fremtiden.

Venezuela

For at sikre robuste råolieforsyninger har Indien også henvendt sig til Venezuela efter USA’s nylige beslutning om at ophæve sanktionerne i en periode på seks måneder.

Til gengæld for større frihed til at handle, har Caracas indvilliget i at tillade internationale observatører at overvåge næste års valg.

Dette er et meget velkomment skridt for indiske virksomheder som ONGC, der havde investeret kraftigt i Venezuela og er blevet forhindret i at inddrive tidligere kontingent.

Efter at have importeret 5%-7% (eller cirka 300.000 tønder om dagen) af sit behov fra Venezuela før 2019, vil Indien forsøge at forhandle sig frem til en leveringskontrakt med rabat.

Tilstrømningen af ekstra produktion til de globale markeder kan også hjælpe med at lette oliepriserne, hvilket i en vis grad modvirker virkningen af geopolitiske spændinger i Vestasien og OPEC+ nedskæringer.

Naturgasreserver

Venezuela besidder også de næststørste naturgasreserver i Amerika og har indtil videre kun produceret nok til at dække sit forbrug.

US Congressional Research Service bemærker, at landet måske søger at udvikle disse ressourcer for at låse op for nye værdistrømme.

På dette stadium vil dette kræve regulatorisk og lovgivningsmæssig godkendelse samt betydelige investeringer.

Men i betragtning af det uddybende forhold til Indien, kan Venezuela udgøre en yderligere og uvurderlig kilde til LNG-forsyninger i fremtiden.

Andre alternativer

Dr. Ankit Shah, en velkendt finansiel, økonomisk og geopolitisk analytiker, tilføjede, at Indien også forhandler med USA om at få rettigheder over visse gasfelter.

Konklusion

På grund af volatiliteten på energimarkederne og det mørkere geopolitiske klima har Indien haft til formål at diversificere sine energiforsyninger.

Dette ville være en sund udvikling med hensyn til både energisikkerhed og konkurrencedygtige priser på detailniveau.

Den nylige diplomatiske kollision med Qatar har kun understreget, hvor hastende det er med at genoprette energiimporten.

En anden vigtig faktor at overveje er, at Rusland har insisteret på yuan-betalinger for energieksport til Indien, et tilbud som regeringsembedsmænd hellere vil afslå.

Disse realiteter har drevet interessen i andre lande som Mozambique, UAE, Venezuela og USA.

Sanjay Dixit, vært på den populære Youtube-kanal, The Jaipur Dialogues, mener, at

… der vil ikke blive købt gas fra Qatar i fremtiden.

Som Qatars næststørste kunde ville denne bane vise sig at være besværlig for det mellemøstlige land.

Derudover ser store økonomier som USA og Europa ud til at være tæt på en recession, hvilket sandsynligvis vil påvirke efterspørgslen negativt.

Også Kina udviser økonomisk svaghed, som kan skade Qatars industri yderligere.

Endelig vil det være fascinerende at se, om et skift væk fra den høje afhængighed af Qatars naturgaskompleks giver Indien større indflydelse i diplomatiske forhandlinger om at befri de otte sømænd.

