Er Tysklands fremstillings- og byggesektor begyndt at optrevle?

Tysklands seneste prisjusterede industriproduktionstal sank 1,4 % MoM for september måned 2023, hvilket markerer det fjerde fald i træk i metrikken.

I august 2023 blev data revideret op fra (-)0,2 % MoM til (-)0,1 % MoM.

Men aflæsningen fra september 2023 faldt langt under konsensusestimaterne for et fald på 0,1 % MoM, som offentliggjort af TradingEconomics.com.

Før begyndelsen af denne negative væksttrend, i maj 2023, var væksten i industriproduktionen på 0% for måneden, og registrerede således en femte måned uden positiv vækst.

Source:TradingEconomics.com

Kapitalgoder, mellemprodukter og forbrugsgoder oplevede alle betydelige fald i produktionen på henholdsvis (-)0,2% MoM, (-)1,9% MoM og (-)4,9% MoM.

Den matte præstation følger BundesBanks erklæring i oktober 2023 om, at

Den eksterne efterspørgsel efter industriprodukter var fortsat svag.

Højere priser på købsstedet har fortsat tynget butiksarealet og husholdningernes forbrug, hvilket afspejles i det kraftige fald blandt forbrugsvarer.

Branchemæssig opdeling

Tysklands stolthed, dets bilsektor i verdensklasse, led et fald på (-)5 % MoM i september 2023, mens elektrisk udstyr faldt med (-)4,4 % MoM.

Det største tab i produktionen blev registreret af medicinalsektoren, som faldt 9,2 % MoM.

Maskinteknik var lyspunktet og forbedret med 4,1 % MoM.

Uden for industriklassifikationen faldt energiproduktionen med 1,7 % MoM i rapporteringsperioden.

Ifølge Federal Statistical Office faldt industriproduktionen for 3. kvartal 2023 med 2,1 % i forhold til det foregående kvartal.

Analytikere hos TradingEconomics.com projekterer, at Industrial Production MoM vil trende omkring 0,4 % gennem 2024 og stige til 0,5 % i 2025.

PMI for byggeri

For fortsat at afspejle den dystre indenlandske boligsektor, underperformerede S&P Globals oktober 2023-udgivelse for bygge-PMI på 38,3 i forhold til den foregående måneds 39,3, som selv havde registreret det skarpeste månedlige træk siden april 2020.

Oktober-målet var et godt stykke under gennemsnittet på 49,7 mellem 2013 og 2023, faldt væsentligt under prognosen på 41,5 af analytikere hos TradingEconomics.com og markerer den nittende i træk under-50-måling siden marts 2022.

Kommercielle projekter led også lidt på grund af det høje rentemiljø og usikkerhed i de økonomiske udsigter.

Dr. Cyrus de la Rubia, cheføkonom i Hamburg Commercial Bank, bemærkede,

Tingene fortsætter med at gå fra slemt til værre i Tysklands byggesektor… Det geopolitiske drama i Mellemøsten forårsager krusninger (på grund af højere gaspriser og usikkerhed)… da mange byggematerialer som mursten og isolering er afhængige af naturgas.

Bekymrende nok fortsatte faldet i nye ordrer for tyvende måned i træk og accelererer også, hvilket betyder, at sektoren ikke har nået bunden endnu.

På grund af en række sektorielle nedskæringer tilføjede de la Rubia, at kvaliteten af underleverandører er blevet forværret, hvilket yderligere bidrager til reduceret projekteffektivitet.

En undersøgelse af industriens udsigter for de kommende 12 måneder signalerede varig skade og var negativ.

Andre seneste økonomiske data

Tallene for industriproduktionsdata følger bedre end forventet, men stadig kontraherende data for service-PMI og sammensatte PMI for oktober 2023, som kom på henholdsvis 48,2 og 45,9.

Aflæsninger under 50 markerer en sammentrækning.

I gårsdagens udgivelse modereredes fabriksordredata kraftigt til 0,2 % MoM fra 1,9 % MoM registreret i august 2023.

Dette var dog væsentligt over konsensusestimaterne for et fald på (-)1,0 % MoM.

Det skal bemærkes, at august-dataene blev revideret kraftigt nedad fra 3,9 % MoM efter ukorrekt rapportering i,

…fremstilling af databehandlingsudstyr, sektoren for elektroniske og optiske produkter…

Konklusion

Industriproduktion er afgørende for tysk vækst, måske mere end nogen anden avanceret økonomi, især på grund af dens vidtrækkende omdømmemæssige betydning.

I morgen, dvs. onsdag den 8. november, vil markedsdeltagerne nøje overvåge forbrugerinflationsdata for Tyskland samt de seneste EU-harmoniserede inflationstendenser i landet.

Dette vil give værdifuldt input til Den Europæiske Centralbanks valgte bane på dets næste pengepolitiske møde i midten af december 2023.

I næste uge vil Tyskland også frigive data om de løbende poster, som bedre vil fange virkningen af høje renter og aftagende efterspørgsel på eksportindustrien.

Svage økonomiske data blandt fabrikker, byggeprojekter, eksportefterspørgsel og forhøjede renter tyder på, at BNP-data for 3. kvartal 2023 kan blive revideret nedad, mens økonomien kan være på vej mod en teknisk recession senere på året og kun vil yderligere tab for fremstillings- og byggebranchen.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.