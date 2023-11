Sølvprisprognose, efterhånden som guld/sølv-forholdet stabiliserer sig

Sølvprisen har bevæget sig sidelæns i de seneste par dage, da investorer reagerer på den seneste beslutning fra Federal Reserve, Non-Farm Payrolls (NFP) og Kinas økonomiske data. XAG/USD-parret handlede tirsdag til 22,72, hvilket var næsten 10 % over det laveste punkt i oktober. Det er fortsat med over 13 % under det højeste punkt i år.

Guld/sølv forholdet pigge

Sølvprisen har været i et stramt område de seneste par dage. I sidste uge besluttede Federal Reserve at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Mens banken forlod døren til endnu en renteforhøjelse, mener de fleste analytikere, at det nu er gjort at hæve renten.

Den anden vigtige nyhed kom i fredags, da USA offentliggjorde de seneste data for non-farm payrolls (NFP). Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) tilføjede økonomien 150.000 job, mens arbejdsløsheden steg til 3,9%. Arbejdsdeltagelsen og lønningerne faldt en smule.

Disse begivenheder er vigtige for sølv på grund af dets rolle som et ædelmetal. Som guld har sølv en tendens til at reagere på handlinger fra Fed. I de fleste tilfælde stiger sølv, når Fed enten sænker renten, eller når den antyder rentenedsættelser.

Sølvprisen reagerede også på de seneste PMI-tal for fremstilling fra hele verden. Økonomiske tal fra Kina viste, at PMI faldt til 49 i oktober. Det samme skete i andre industrilande som USA og Europa.

Sølv reagerer på disse tal på grund af dets anvendelse i industrisektoren. Det bruges til at fremstille produkter som solpaneler, halvledere og køkkenprodukter.

I mellemtiden viste de seneste data fra Kina, at eksporten faldt med 6,4 % i oktober, hvilket er værre end medianestimatet på -3,3 %. Importen steg til gengæld med 3%, hvilket var bedre end forventet -6,2%. Dets samlede handelsoverskud indsnævredes til 405 milliarder dollars.

Sølv har underpræsteret guld i de sidste par måneder. Guld/sølv-forholdet sprang til $88, det højeste punkt siden marts 2023. Det er steget med over 15 % fra det laveste punkt i år. I de fleste tilfælde, hvis guld/sølv-forholdet er højt, betyder det, at det er rigtigt at købe sølv.

Sølvpris prognose

På det daglige diagram ser vi, at sølvprisen bevægede sig i et stramt interval for nylig. Den har bevæget sig under den faldende trendlinje vist med gult. Denne trendlinje forbinder de højeste udsving siden 4. maj. Det har også bevæget sig mellem 50% og 61,8% Fibonacci Retracement niveauer.

Prisen er også et par point over det afgørende støtteniveau på $22,14, det laveste sving den 23. juni. Derfor er udsigterne for metallet neutrale for nu. De vigtigste støtte- og modstandspunkter at se vil være på $22,13 og $23,70.

