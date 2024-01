Gik du glip af Bonk og Pepe? Meme Moguls kunne være den næste store ting

Kryptovalutapriserne steg tilbage i 2023, da den forlængede kryptovinter indledte et nyt kryptoforår. Som et resultat steg den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer til over $1,6 billioner, hvilket har tilføjet yderligere $600 milliarder i værdi siden januar. De fleste altcoins var i det grønne, hvor Bitcoin-prisen steg med over 180 % fra de laveste niveauer i december.

Pepe og Bonk klarede sig bedre end de fleste mønter

Selvom de fleste altcoins som Ethereum, Litecoin og Solana steg, så var meme-mønterne de tokens, der klarede sig bedst i løbet af året. Bonk, som er en Solana-token, der blev lanceret i december, steg med mere end 7.000% fra sit laveste niveau. Denne stigning bragte dens samlede markedsværdi op på over $1,2 milliarder, hvilket er mange penge.

Bonk har også oplevet antallet af sine indehavere stige til mere end 526k, ifølge SolScan. Selvom de fleste af disse indehavere er små, så er virkeligheden, at Bonk har skabt mange millionærer allerede.

Bonk var ikke den eneste meme-mønt, der klarede sig godt i 2023. Pepe, et nyt token med frøtema, steg også kraftigt, hvilket gav det en markedsværdi på over $528 millioner. I lighed med Bonk skabte tokenet også mange millionærer, selv om det ikke har nogen større nytteværdi.

Der var andre meme-mønter, der steg, men ikke skabte overskrifter. Samoyedcoin, en meme-mønt til solana-økosystemet, steg også, hvilket gav den en markedsværdi på mere end $86 millioner.

Denne præstation betyder, at der stadig er mere efterspørgsel efter meme-mønterne. Desuden er Shiba Inu og Dogecoin stadig mønter til flere milliarder dollars, selv om deres resultater var svagere end de nye tokens. Det betyder også, at flere tokens vil kunne stige, efterhånden som Fed og andre centralbanker ændrer deres holdning til inflationen.

Meme Moguls kunne blive den næste store ting

Set på denne baggrund er mange handlende på jagt efter den næste store meme-mønt, der vil slutte sig til Pepe og Bonk i deres bemærkelsesværdige stigning. Det er stadig for tidligt at forudsige, hvilket token der vil lykkes, fordi mange af dem allerede er blevet lanceret.

Nogle analytikere mener, at Meme Moguls kan være den næste store ting i meme-mønt branchen. Til at begynde med er Meme Moguls, hvis token er MGLS, et kommende meme-token, der i øjeblikket er i forsalgsfasen. I løbet af blot få dage har tokenet allerede rejst over $650k fra investorerne.

MGLS tokenet blev solgt til $0,0023, og udviklerne forventer at hæve prisen de kommende dage i takt med at momentummet fortsætter. Denne tendens accelererede efter at de lancerede en stor giveaway, der vil resultere i, at en række heldige vindere vil vinde omkring $20k i MGLS-tokens.

Meme Moguls vil sandsynligvis drage fordel af vigtige medvinde i kryptobranchen. Der er stigende forhåbninger om, at Federal Reserve og andre centralbanker vil begynde at sænke renten i 2024. Andre, der forventes at sænke renten, er Bank of England og ECB.

Yderligere er der et stigende håb om, at SEC vil godkende en Bitcoin ETF på kort sigt. Der vil også være en Bitcoin-halvering i april. I de fleste tilfælde har Bitcoin og en række andre altcoins en tendens til at klare sig godt før en halveringsbegivenhed.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.