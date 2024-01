Hybridbørser og fremtiden for DeFi: Er Pullix (PLX) klar til at dominere?

Pullix er en ny hybridbørs, der i øjeblikket er i forsalgsfasen, og lige nu tiltrækker den sig markedets opmærksomhed, idet analytikerne peger på projektets originale $PLX token som et potentielt 100x-token.

Når du tjekker de forskellige markeder ud for at overveje det næste investeringstrin, så vil du muligvis kunne finde her, hvad du har brug for at vide om hybridbørser. Du vil også kunne se grundene til, at Pullix ($PLX) vil kunne skille sig ud fra mængden.

Hybridbørserne i 2024 og fremover

Året lakker mod sin ende, og de forskellige kryptotrends og prognoser for 2024 kommer væltende ind lige nu. Blandt eksperternes synspunkter og prognoser dukker der nogle tilbagevendende temaer op, herunder kunstig intelligens, gaming, Real World Assets (RWA’er), BRC20 og hybridbørser. Ifølge visse analytikere kunne fremtiden inden for decentraliseret finansiering (DeFi) være HEX’er.

Nu hvor kløften mellem traditionel finansiering og DeFi løbende indsnævres, så har markedet langsomt taget idéen til sig om en hybrid udveksling, der giver brugerne fordelene ved en kombineret centraliseret (CEX) og en decentraliseret (DEX) børs.

En række platforme er ved at gøre dette til fremtiden inden for kryptohandel, og den innovation, sikkerhed og likviditet, der følger med dem, forventes at være drivkraften for yderligere udbredelse. Men bestræbelserne på at opnå dette er ikke uproblematiske, hvilket den seneste opbremsning af Ankex, en HEX udviklet af DeFi-infrastrukturudbyderen Qredo Network, viser.

Ankex var en hybridbørs, der forsøgte at dominere markedet med sine CEX- og DEX-funktioner. Efter at have været under udvikling siden 2022 og på tærsklen til sin offentlige beta-lancering, meddelte den pludselig, at den lukkede ned tidligere på måneden.

Platformen tilskrev efter sigende beslutningen virkningen af bjørnemarkedet, hvor FTX’s kollaps sandsynligvis bidrog til den samlede virkning. Selvom udviklingen er uheldig, har den fået markedet til at se på potentialet i et nyt projekt – Pullix.

Hvad er Pullix ($PLX)

Pullix (PLX) er en hybrid børsplatform, der forsøger at løse DeFi’s likviditetsproblemer og samtidig give brugerne mulighed for at handle og tjene penge i et sikkert og brugervenligt miljø. Forsalget er i øjeblikket i fuld gang, da investorerne udtrykker tillid, hvilket får analytikere til at pege på en potentiel stigning efter forsalget af dets originale token $PLX.

Selvom projektet stadig er under udvikling, så er det de hybride handelsfunktioner, der adskiller det fra CEX’er og DEX’er, som brugerne forventer at kunne udnytte i 2024 og fremover.

For eksempel vil brugere, der er bekymrede for opbevaringen af deres aktiver på centraliserede platforme efter de seneste kollapser og hacks, finde muligheden for at handle on-chain og tjene penge, mens de udnytter selvopbevaring, en tillokkende mulighed.

Som med andre platforme forsøger Pullix at tilskynde sine brugere til at levere likviditet ved at tilbyde tokenindehavere en chance for at tjene belønninger gennem staking og yield farming. Men ingen anden børs skitserer en indtjeningsmulighed, hvor brugerne kan bidrage til automatiserede market makers likviditet, da de drager fordel af en andel af platformens daglige indtægter.

En del af indtægterne vil også blive brugt til at købe og afbrænde $PLX-tokens, en inflationsmekanisme, der vil hjælpe med at hæve fremtidige priser. Det hele krydres yderligere af de snævre spreads og 0 % i kommission, som brugerne har til rådighed.

Konklusion

Ifølge eksperterne kan nye platforme, der formår at kombinere det bedste fra de centraliserede og decentraliserede børser til brugerne og finde løsninger på problemer som sikkerhedsbrud, brugeroplevelse og likviditet, komme til at dominere branchen.

CEX’er trives måske, og DEX’er vokser, men en hybridbørs, der blander begge verdener, kan være fremtiden.

Pullix’ hvidbog og køreplan peger på et projekt, der er designet til at nå dette mål. Dets forsalg har rejst mere end $1,1 millioner i fase 3, hvor $PLX er prissat til $0,044 pr. token for at tilbyde et sandsynligt godt køb forud for lanceringen.

Bortset fra de funktioner, der er fremhævet ovenfor, hvilke andre ting kan så få Pullix til at skille sig ud og potentielt dominere? Find ud af mere om dette projekt her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.