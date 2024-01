Osmose (OSMO) prisprognose efter 185% stigning efter ny hybrid børs åbner

Osmosis (OSMO) har vist sig at være en af de bedste performere i december med en imponerende stigning på 185,72 % i løbet af de sidste 30 dage. Mens markedet spændt følger OSMO’s udvikling, er der en anden spiller, et nyt kryptoprojekt ved navn Pullix, som skaber bølger med sin unikke tilgang til handel og sit aktuelle forsalg af sit originale token.

Lad os dykke ned i den seneste udvikling omkring Osmose, udforske tokenets prisprognose og afsløre detaljerne i Pullix’ aktuelle forsalg.

Osmose: imponerende prisstigning i december

Osmosis, en appchain DEX bygget på Cosmos SDK, har været på en bemærkelsesværdig opadgående kurve de sidste 30 dage. Med en stigning på 185,72% i denne periode har OSMO vist en opadgående tendens, der markerer en stigning på 505,38% på mellemlang sigt og en stor stigning på 155,83% i løbet af det sidste år.

Osmosis prisdiagram

På trods af den store volatilitet har Osmosis haft 24 grønne dage ud af de sidste 30, hvilket viser dens modstandsdygtighed og markedets velvilje.

OSMO-prisprognose: de positive udsigter

De tekniske indikatorer tegner et positivt billede for Osmosis (OSMO). Med en positiv stemning på 90% og et Fear & Greed Index på 73 (Greed) er markedet optimistisk. Mønten, der i øjeblikket koster $1,65, forventes at overstige $2,0 inden årets udgang.

De vigtigste støtteniveauer at holde øje med er $1,52, $1,49 og $1,46 sammen med modstandsniveauer på $1,58, $1,61 og $1,64, som er afgørende pejlemærker for både handlende og investorer.

Den seneste udvikling, kombineret med en positiv stemning, giver OSMO mulighed for potentiel vækst. Forsigtighed er dog på sin plads i betragtning af kryptovalutamarkedets iboende volatilitet.

Pullix: bygger bro mellem defi-handel

Mens Osmosis fortsætter sin opadgående kurve, summer kryptofællesskabet også om Pullix, en ny hybrid handelsbørs, der udfordrer status quo. Pullix har som mål at bygge bro over kløften mellem decentraliserede og centraliserede børser og tilbyde brugerne en omfattende og sikker handelsoplevelse.

Pullix tackler likviditetsproblemet inden for decentral finansiering (DeFi) ved at anvende en unik hybrid tilgang. Den adskiller sig med funktioner som dyb likviditet, gearing op til 1000:1, nul provision med stramme spreads og en fællesskabsdrevet styringsmodel. Platformens unikke hybridtilgang sigter mod at løse almindelige problemer i sektoren, herunder høje handelsomkostninger, mangel på aktivvariation og lovgivningsmæssig usikkerhed.

Pullix kombinerer styrkerne fra både decentraliserede og centraliserede børser og tilskynder brugerne til at levere likviditet, hvilket sikrer bedre likviditet og konkurrencedygtige priser.

Det originale PLX-token, som i øjeblikket er i forsalgsfasen, er kernen i Pullix’ økosystem. Ud over at lette handler nyder PLX-indehavere godt af en revolutionerende “Trade-to-Earn”-mekanisme, der giver dem mulighed for at tjene på børsens daglige indtægter. Denne innovative indtægtsdelingsmodel adskiller Pullix fra resten af kryptobranchen.

PLX-forsalget er i øjeblikket i fase 4, og har rejst $1.603.843, med 54,2% tilbage.

Konklusion

I det stadigt udviklende kryptovaluta landskab er fremgangen hos både Osmosis og Pullix interessant. OSMO’s opadgående momentum og Pullix’ banebrydende tilgang understreger potentialet for et revolutionerende skift i kryptohandelssfæren.

Efterhånden som Pullix-forsalget skrider frem, og OSMO’s prisprognose skaber et buzz, så befinder investorerne sig i skæringspunktet mellem innovation og muligheder.

