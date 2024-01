Solana overgår Ethereum, da en ny altcoin deltager i konkurrencen

Bu hvor 2024 starter, er Solana (SOL) dukket op som en frontløber, der overgår Ethereum i stablecoin-volumen og dominerer søgeinteressen. Samtidig slog Pullix, en kommende hybridbørs, bølger med sit “Trade-To-Earn” PLX-token-forsalg.

Lad os dykke ned i disse betydelige udviklinger, der har fanget opmærksomheden hos både krypto-entusiaster og investorer.

Solana overgår Ethereum i stablecoin-volumen

I et monumentalt skridt har Solana overgået Ethereum i stablecoin-transaktionsvolumen. Mens Ethereum fortsat er den mest dominerende kæde, når det kommer til den samlede markedsværdi af de udstedte stablecoins ifølge DeFilama-data, har mængden af stablecoin-transaktioner udført på Ethereum i løbet af de sidste syv dage overgået det, der er udført på Ethereum ifølge data om Artemis.

Screenshot af Stablecoin overførselsvolumen på Artemis terminal

Ifølge oplysningerne fra Artemis er mængden af stablecoins, der er handlet på Solana i løbet af de sidste syv dage, på cirka $103 milliarder sammenlignet med Ethereums $90,87 milliarder.

Mængden af stablecoin overført på forskellige blockchains de sidste 7 dage

Solana, der engang blev hyldet som en “Ethereum-dræber”, har befæstet sin position som en formidabel blockchain-spiller med bemærkelsesværdig vækst og brugerengagement. Blockchains livlige økosystem, der er præget af aktiviteter lige fra inskriptioner til meme-mønt hype, har bidraget til denne milepæl.

Solanas stigning i stablecoin-volumen understreger dens voksende popularitet, hvor handlere finder værdi i dens robuste infrastruktur og forskellige tilbud, herunder den populære BONK-meme-mønt og Solana Saga-telefonen. Airdrops som Jito Airdrop og fremkomsten af decentrale børser (DEX) på Solana har også givet næring til blockchainens opstigning og skubbet dens markedsværdi over 50 milliarder dollars. Dette momentum positionerer SOL som en fremtrædende deltager på kryptovalutamarkedet.

Solana (SOL) overhaler Ethereum i Google-søgninger

Ud over transaktionsevnen har Solana overskygget Ethereum i søgeinteresse, hvilket signalerer et skift i kryptoentusiasters nysgerrighed. Google Trends-data afslører, at fra den 17. december til den 23. december fik termen “Solana” en højere score for søgeinteresse end “Ethereum” i forskellige regioner, herunder Spanien og Filippinerne.

Denne stigning i søgeinteressen kan tilskrives Solanas nylige præstationer, herunder at overgå Ripples XRP og Binances BNB i markedsværdi. Blockchainens prisstigning, decentraliserede børser, der registrerede over $28 milliarder i volumen alene i december, og forventningen om kommende token airdrops har bidraget til denne øgede interesse for Solana.

Pullix (PLX): ny altcoin kæmper med SOL om topplacering

Midt i spændingen omkring Solana (SOL) har Pullix (PLX) vist sig som en bemærkelsesværdig kandidat.

Pullix, en innovativ hybridbørs, der er planlagt til at lancere i januar 2024, skal revolutionere handelslandskabet ved problemfrit at blande centraliserede og decentraliserede børsfunktioner. Platformen adresserer kritiske problemer såsom likviditetsproblemer i DeFi, og tilbyder en samlet løsning til handlende.

Kernen i Pullix’ økosystem er PLX-tokenet, som kaldes kryptomarkedets første “Trade-to-Earn”-kryptovaluta, og som i øjeblikket er i forsalgsfasen. Tokenet giver brugerne mulighed for at optjene øjeblikkelige belønninger for at handle på platformen og gennemføre udfordringer. Forsalget af PLX har skabt stor opmærksomhed, og analytikere forudser en stigning på 580 % under forsalget og en potentiel stigning på 100 gange ved lanceringen.

PLX-tokenets unikke indtægtsdelingsmekanisme adskiller Pullix fra mængden, da den giver tokenindehavere mulighed for at drage fordel af børsens daglige indtægter og tjene en fast passiv indkomst. Ved at tilskynde brugerne til at levere likviditet sigter Pullix mod at forbedre likviditeten og tilbyde mere konkurrencedygtige priser sammenlignet med andre platforme, hvilket yderligere tiltrækker handlende til sit økosystem.

Konklusion

I det evigt udviklende kryptovaluta landskab betyder Solanas fremragende præstationer og Pullix’ innovative tilgang et skift mod innovation og brugercentrerede platforme.

Solanas dominans i stablecoin-volumen og søgeinteresse, kombineret med Pullix’ forsalgssucces og introduktionen af PLX-tokenet, viser dynamikken og potentialet på kryptomarkedet.

